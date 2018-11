Asia Argento al Maurizio Costanzo Show | Dell’amore chi si fida più?

ilgiornale

(Di venerdì 2 novembre 2018) La vita diè ancora sconvolta dall"uragano Jimmy Bennet. L"attrice cerca di parare i colpi ma non è facile convivere con un"accusa di violenza sessuale ai danni di un minore. Accuse ovviamente ancora non del tutto formalizzare, ma la gogna mediatica continua senza sosta.Intervenuta mercoledì alha snocciolato tutta la sua vita e tutta la sua carriera durante una lunga e accorata intervista. Interpellata sulla situazione sentimentale, lasi è lasciata travolgere dalle emozioni. È ancora fresco in lei il ricordo e il sentimento che ha provato per Anthony Bourdain, morto suicida lo scorso 8 giugno. "Vorrei innamorarmi di nuovo" afferma, "provare di nuovo quella splendida sensazione. Ci ho provato ma è molto difficile e non so come farò" continua. "Ho perso da poco il mio compagno e ancora non ho superato il lutto, ho ...