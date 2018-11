Asd Judo Frascati | trionfo nella classifica per società della coppa interregionale “Città

Asd Judo Frascati - Alfredo Moraci alza la sua terza Coppa Italia consecutiva di brazilian ju jitsu : Roma – Era il favorito della vigilia e non ha sbagliato. Alfredo Moraci, atleta cresciuto nell’Asd Judo Frascati del papà e maestro Nicola, ha vinto la sua terza Coppa Italia consecutiva di brazilian ju jitsu. La competizione, organizzata dalla Figmma (Federeazione Italiana Grappling Mixed Martial Arts) e andata in scena domenica scorsa presso il PalaTorrino di Roma, ha visto Moraci come protagonista assoluto nella classe 84 chili. «Sono ...

Asd Judo Frascati (hip hop) - quasi tutto pronto per lo spettacolo teatrale a Capocroce del 21 ottobre : Roma – Il settore hip hop dell’Asd Judo Frascati sta ultimando la preparazione per mettere in scena lo spettacolo “The five elements” in programma per domenica 21 ottobre alle ore 18 presso il teatro di Capocroce. I ballerini guidati dal responsabile David Coni stanno lavorando intensamente per curare gli ultimi dettagli: «Siamo totalmente concentrati sulla preparazione di questo evento – conferma Coni – L’emozione è indescrivibile, ma non ...

L’Asd Judo Frascati ha partecipato anche quest’anno alla “Festa dello Sport” in Villa Torlonia : Roma – L’Asd Judo Frascati nel tempo ha sempre più ampliato la sua offerta sportiva: non solo la tradizionale disciplina “principe” del Judo, ma anche ginnastica ritmica e artistica, dove ha ottenuto ottimi successi agonistici, e varie attività del mondo del fitness e delle arti marziali. La consueta partecipazione di domenica scorsa alla “Festa dello Sport”, organizzata come ogni anno dal Comune di Frascati presso l’incantevole scenario ...

L’Asd Judo Frascati si allarga : parte il corso per principianti : Roma – L’Asd Judo Frascati si allarga. Lo storico club del presidente e maestro Nicola Moraci inizia da oggi (martedì 18 settembre) un corso per principianti presso la palestra “Greggi Sport” a Monte Porzio. «Non è la prima volta che la nostra associazione esce da Frascati per organizzare dei corsi – ricorda Moraci – Accadde tempo fa a Colonna e più recentemente anche in alcune scuole del territorio». Il motivo dell’avvio di questo nuovo ...