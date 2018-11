Arrow 7×06 | Laurel è la nuova alleata di Oliver?

ilnotiziangolo

(Di venerdì 2 novembre 2018)7×06 trama e promo – Il sesto episodio andrà in onda sulla The CW martedì, 11 novembre 2018. “Due Process” vedràgettare la spugna ed offrire la sua mano tesa ad. La trama di7×06 prevede inoltre un crescendo di violenza che riguarda da vicino il protagonista.7×06 trama e anticipazioni Nessuno potrà sfuggire ai sospetti delle autorità quando una guardia carceraria verrà uccisa. A Slabside la situazione peggiorerà a vista d’occhio anche in seguito a questo nuovo e drammatico evento. Per questo Felicity teme il peggio per: nessuno si salverà dalla rosa dei sospetti e questo prevede anche un aumento della paura fra i carcerati. Felicity dovrà quindi rivolgersi all’alleato meno probabile a cui chiedere un aiuto. Trovare Diaz diventa sempre più una missione da portare a termine in tempo record. LEGGI ...