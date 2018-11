Arrestato Verratti | in arrivo un duro provvedimento dal Psg

calcioweb.eu

: +++ BREAKING NEWS +++ #Verratti arrestato per guida in stato di ebbrezza. Lo riporta @lequipe. - Sport_Mediaset : +++ BREAKING NEWS +++ #Verratti arrestato per guida in stato di ebbrezza. Lo riporta @lequipe. - GoalItalia : Arrestato e rilasciato nella notte di martedì: guai per #Verratti ?? - TgLa7 : Psg: il calciatore italiano Marco Verratti arrestato a Parigi per guida in stato di Ebbrezza -

(Di venerdì 2 novembre 2018)– Sono ore durissime per il centrocampista del Psg e della Nazionale Marco, il calciatore è stato infattinella notte tra martedì e mercoledì sulla circonvallazione nel 13° arrondissement di Parigi, per guida in stato di ebrezza. Nel dettaglio il calciatore è stato trovato con un livello di alcol nel sangue di 0,49 mg/l, superiore alla norma autorizzata (0,20 mg/l).è stato trattenuto per tre ore dalla polizia, esattamente sino alle 6 del mattino e sarà convocato per rispondere di crimine stradale. Inunda parte del Psg come previsto nel contratto del calciatore che può andare da una multa salatissima fino alla sospensione per qualche partita. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo...