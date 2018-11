Arrestato latitante | era in un albergo

La villa dove si nascondeva il latitante Salvatore Fido - Arrestato dalla Polizia : La Polizia di Stato di Napoli ha arrestato il latitante Salvatore Fido, elemento del clan Mazzarella. Fido era irreperibile dallo scorso febbraio ed è stato rintracciato all’esito di una complessa attività investigativa e alla sua localizzazione gli investigatori sono arrivati attraverso un capillare monitoraggio della rete dei suoi fiancheggiatori. Al momento del blitz, il latitante è stato trovato in ...

Italiano Arrestato in Albania : "violenza sessuale su minori disabili"/ Roma - ex educatore latitante da 4 anni : Italiano 45enne arrestato in Albania per violenza sessuale su minori disabili: l'uomo Romano, ex educatore, era latitante da quattro anni. Numerosi gli episodi contestati.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 19:43:00 GMT)

Santhià : Arrestato latitante : Il ragazzo è stato fermato e arrestato alla stazione di Santhià Era ricercato da quasi 100 giorni dopo che si era reso protagonista di una rissa. La sua latitanza è finita a Santhià, dov'è stato ...

'Ndrangheta - Arrestato a Roma latitante della cosca Gallico : Roma, 21 ott., askanews, - I carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria e quelli di Roma hanno arrestato nella capitale il latitante Filippo Morgante, 48 anni, personaggio di spicco della ...

'Ndrangheta - Arrestato a Roma il boss superlatitante : Filippo Morgante è ritenuto "elemento di elevata caratura, a completa disposizione della cosca Gallico, che gode di ampia...

Mafia - Arrestato in Romania il latitante Bigione : il manager del narcotraffico di Messina Denaro fermato al supermercato : Fine della latitanza, per la seconda volta. La storia di Vito Bigione, manager del narcotraffico originario di Mazara del Vallo e organico alla famiglia mafiosa di Matteo Messina Denaro, somiglia alla trama di Prova a Prendermi, il film con Leonardo Di Caprio. Da due mesi era tornato latitante – e nella lista dei trenta ricercati più pericolosi d’Italia – ma le indagini sulla sua fuga erano cominciate solo nell’agosto ...

Trapani - Arrestato il latitante Vito Marino : il momento della cattura con l’irruzione della polizia nel nascondiglio : Una trentina di poliziotti lo ha ammanettato all’alba all’interno di un ovile di proprietà del pastore pregiudicato Gaspare Simone, anche lui finito in manette con l’accusa di favoreggiamento. È finita così la latitanza di Vito Marino, sorpreso dagli agenti, mentre dormiva. L’uomo, che deve scontare una condanna all’ergastolo per triplice omicidio, non aveva armi né cellulari. “Riteniamo che abbia trascorso buona parte della latitanza ...

Trapani - Arrestato il latitante Vito Marino : nel 2006 sterminò la famiglia Cottarelli a Brescia : Il 28 agosto del 2006 sterminò i tre membri della famiglia Cottarelli nella loro villa di Brescia. Dodici anni dopo finisce in manette il latitante Vito Marino, arrestato in Sicilia dagli uomini del Servizio centrale operativo della Polizia e della squadra mobile di Trapani. L’uomo, che oggi ha 52 anni, è stato individuato in un ovile nelle campagne di Vita, nel Trapanese. La polizia sta valutando la posizione dei due proprietari della ...