Armando Testa in mostra a Torino

(Di venerdì 2 novembre 2018) “La parola sintesi per me è legge: sia che io dipinga, sia che io scriva, sia che io parli. Non mi stanco mai di citare la frase di Mies van der Rohe ‘Nel meno c’è il più’. C’è solo un caso in cui vorrei tradire la sintesi: la vita, uno spazio di tempo troppo breve per esprimere tutta la creatività dell’uomo”. E di creatività, autore di queste parole, ne aveva da vendere. Nato anel 1917, è stato un interprete geniale del suo tempo e un anticipatore che ha influenzato le generazioni future. Sono indimenticabili e inimitabili il suo logo del vermut Carpano Punt e Mes o l’ippopotamo Pippo protagonista delle pubblicità della Lines, o ancora i caroselli animati da Carmencita & Caballero per il caffè Paulista di Lavazza. La, curata da Gemma De Angelise Gianfranco Maraniello, non è soltanto un’immersione nel ricco immaginario di un instancabile ...