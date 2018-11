Apple T2 | il nuovo chip per la sicurezza dei nuovi MacBook

Un’anteprima dal nuovo album di Lana Del Rey - video dell’esibizione live all’evento Apple : Di sicuro per la promozione del nuovo album di Lana Del Rey la sua etichetta non sta puntando sull'effetto sorpresa. Tra i tanti snippet di brani inediti apparsi sui suoi canali social e l'esibizione della popstar all'evento Apple di martedì 30 ottobre, Norman Fucking Rockwell non sarà del tutto inedito per gli ascoltatori quando raggiungerà il mercato il prossimo anno. Quando Apple ha lanciato nuovi modelli di iPad Pro, Mac Mini e Mac Book ...

Il nuovo iPad di Apple è potente come una Xbox One S : Durante un evento Apple ha annunciato un nuovo modello di iPad Pro e, apparentemente, è incredibilmente potente. come riporta Gamespot, John Ternus di Apple ha fatto notare a un certo punto che il dispositivo è graficamente potente come Xbox One S. Il sistema vanta un nuovo chip Bionic A12X che Apple afferma di avere "una grafica 2 volte più veloce". Ha una CPU a otto core e sette GPU core."Per dirla in un altro modo, l'iPad Pro offre ...

Apple presenta il nuovo Mac Mini : piccolo ma potente! : Apple ha finalmente il suo Mac Mini. È la prima volta che Mac Mini viene aggiornato dalla fine del 2014 e questo è un aggiornamento importante perché a bordo troviamo un processore Intel quad-core di ottava leggi di più...

Apple presenta il nuovo MacBook Air 2018 : Erano anni che il MacBook Air non veniva aggiornato, rimasto troppo indietro rispetto ai suoi fratelli della serie MacBook. Finalmente anche il tanto amato, leggero e potente MacBook Air riceve un corposo aggiornamento, come molti leggi di più...

Apple - cosa c’è di nuovo in iOS 12.1 : Insieme ai nuovi iPad e Macbook la Mela rilascia il primo sostanzioso aggiornamento del sistema oeprativo: abilitata la dua Sim, risolto un problema nei ritratti e inaugurate le videochiamate di gruppo su FaceTime

Huawei ha annunciato un nuovo speaker intelligente molto simile a HomePod di Apple (ma molto meno costoso) : Il mercato degli speaker intelligenti è in continuo ampliamento: sono numerose le aziende che hanno deciso di produrre un prodotto di questo genere, […] L'articolo Huawei ha annunciato un nuovo speaker intelligente molto simile a HomePod di Apple (ma molto meno costoso) proviene da TuttoAndroid.

Telegram per iOS - il nuovo aggiornamento fa tornare l’app per Apple Watch : Dopo il sostanzioso aggiornamento ricevuto poche settimane fa che ha riscritto completamente l’applicazione in linguaggio Swift, facendola risultare più veloce ed ottimizzata, Telegram ha da poche ore ricevuto un nuovo aggiornamento per l’app per i dispositivi leggi di più...

Apple : nuovo evento il 30 ottobre - iPad Pro e non solo : Che ci fosse altro in serbo per noi era già chiaro da tempo, e che il mondo del web sia morbosamente legato alle novità del mondo della mela morsicata pure: tanti sono stati gli indizi trovati negli ...

iPad Pro 2018 : tutto quello che già sappiamo sul nuovo device di casa Apple : Abbiamo da poco visto terminare la tanto raccontata storia dei nuovi Pixel 3, che ecco spuntarne già un’altra sull’attesissimo iPad Pro 2018. Sono mesi ormai che vediamo apparire per tutto il web, leaks e rumors leggi di più...

Google sfida Apple - lancia nuovo smartphone Pixel 3 e tablet : Le foto possono essere archiviate nello spazio illimitato di Google foto, su cui ogni giorno nel mondo vengono caricati 1,2 miliardi di scatti. Gli smartphone di Big G, con sistema operativo Android ...

Il nuovo campus di Apple ricostruito in Lego : Un’imponente costruzione di 1,76 metri quadrati complessivi, composta dalla bellezza di 35 chilogrammi di mattoncini. Sono questi i numeri dell’opera firmata dall’ingegner Spencer Rezkalla, che armato solamente di pezzetti Lego ha deciso di impiegare quasi due anni del suo tempo per riprodurre in scala il nuovo campus Apple di Cupertino. Un omaggio alla (non da tutti elogiata) struttura messa a punto dallo studio di ...

iPhone XS in Italia - prima volta al nuovo Apple Store di Milano : Milano, askanews, - Doppio debutto in casa Apple: il 21 settembre 2018 è il giorno dell'arrivo in Italia dei due nuovi smartphone della Mela morsicata, iPhone XS e iPhone XS Max, e di Apple Watch ...

Apple Music supporta Android Auto con il nuovo aggiornamento : Gli sviluppatori di Apple Music, proprio durante gli scorsi giorni, hanno rilasciato un nuovo importante aggiornamento dell’applicazione ufficiale: numerosi sono stati i miglioramenti apportati. La […] L'articolo Apple Music supporta Android Auto con il nuovo aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

Apple Watch - da stasera nuovo sistema operativo ma soprattutto maggiore facilità d’uso : Apple si rende ancora protagonista nella giornata odierna: non solo iOS 12, il nuovo sistema operativo per gli iPhone di cui abbiamo analizzato le peculiarità in un altro articolo, ma anche WatchOS 5, un corposo aggiornamento per gli Apple Watch di quasi tutte le generazioni, che introduce tante nuove funzioni interessanti. Il nuovo sistema operativo verrà rilasciato a partire dalle 19:00 ora italiana ed è stato creato per l’ultimo ...