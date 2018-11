Apple non rivelerà più il numero di iPhone | iPad e Mac venduti in ogni trimestre

In quest'èra di techlash - Apple ha un vantaggio - nonostante il calo in Borsa - : Roma. Giovedì migliaia di impiegati di Google nelle sedi dell'azienda sparse per il mondo sono usciti dai loro uffici per protestare contro i casi di abusi sessuali commessi da alcuni dirigenti e rivelati dal New York Times. In alcune occasioni, ha rivelato il giornale americano, ...

In quest’èra di techlash - Apple ha un vantaggio (nonostante il calo in Borsa) : Roma. Giovedì migliaia di impiegati di Google nelle sedi dell’azienda sparse per il mondo sono usciti dai loro uffici per protestare contro i casi di abusi sessuali commessi da alcuni dirigenti e rivelati dal New York Times. In alcune occasioni, ha rivelato il giornale americano, Google ha protetto

Apple iPhone XR - il modello colorato di Apple - alla prova dei fatti. Non è male ma costa troppo : Vi state chiedendo se il vostro prossimo smartphone Apple sarà il modello XR, la versione “meno costosa” di iPhone, o l’XS, evoluzione di iPhone X? Per aiutarvi nella scelta pubblichiamo la nostra prova del modello XR, che ha messo in luce prestazioni paragonabili a quelle dei fratelli maggiori XS e XS Max, una buona autonomia e un comparto fotografico convincente. Peccato per il prezzo di 899 euro, che a nostro avviso è troppo ...

Questo Apple Store non s’ha da fare - Stoccolma dice no in difesa della sua piazza più amata : Apple non potrà costruire il suo negozio moderno in uno dei parchi più antichi di Stoccolma, il Kungsträdgården. “I parchi cittadini sono un po’ dei luoghi sacri a Stoccolma”, come sottolinea il capogruppo dei verdi della capitale svedese. Forse per Questo Apple ha pensato, anzi, sognato, di metterci al centro uno dei suoi “templi hi-tech”. Ma l’idea è stata ripudiata con decisione e sdegno sia dalla ...

Perché Apple non dichiarerà più quanti iPhone - iPad e Mac vende : (Foto: LaPresse) Ormai quasi al termine del suo anno d’oro, il gigante della tecnologia Apple ha dichiarato che non renderà più pubblici i dati riguardo al numero di dispositivi hardware venduti. Dagli iPhone agli iPad. L’annuncio è arrivato dal direttore finanziario della compagnia, l’italiano Luca Maestri, durante una chiamata con gli analisti nella giornata di ieri. Maestri ha affermato che quel dato “non rappresenta necessariamente la forza ...

Apple da record ma non abbastanza : La trimestrale impeccabile non basta a Apple . Il colosso di Cupertino ha perso il 7% nel dopo borsa di Wall Street abbandonando la soglia record dei mille miliardi di capitalizzazione a causa delle ...

Apple : non comunicherà più dati vendite iPhone - Ipad - Mac : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Non solo iPad : cosa presenterà Apple oggi : A neanche un mese dall’arrivo sul mercato dei suoi ultimi iPhone, nei giorni scorsi Apple ha invitato giornalisti ed esperti del settore a partecipare a un altro evento di lancio che si terrà a New York oggi pomeriggio alle 16 ora italiana. Wired sarà alla presentazione alla Brooklyn Academy of Music e sul nostro sito potrete seguire la diretta. Questa volta protagonisti dell’evento saranno i gadget dedicati a professionisti e ...

Apple News curato da persone non algoritmi - così supera tutti gli altri - : ... ecco perché il prodotto finale è migliore di quello offerto da chi invece sceglie gli algoritmi, come Google e Facebook In un mondo che va sempre più verso l'Intelligenza Artificiale è strano vedere ...

Apple - iPad Mini e nuovi AirPods non saranno nell’evento del 30 ottobre : Il menu dell’appuntamento del 30 ottobre dà per certi rinnovati iPad Pro, un MacBook “low cost” e la riesumazione del Mac Mini. Più dubbi degli esperti sugli auricolari con ricarica wireless e sulla quinta generazione delle piccole tavolette

L'Antitrust multa Samsung e Apple : "Inducevano a scaricare aggiornamenti su dispositivi che non potevano supportarli" : L'Antitrust ha multato Samsung e Apple. I due colossi della tecnologia dovranno pagare rispettivamente 5 e 10 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette. Alla base della sanzione l'obsolescenza programmata. Le due società, si legge in una nota del garante, hanno "indotto i consumatori - mediante l'insistente richiesta di effettuare il download e anche in ragione dell'asimmetria informativa esistente rispetto ai produttori - ad ...

iPad mini non è morto : Apple pianifica un rinnovo - : ... nel contesto del rinnovo dell'iPad 2018 che è studiato per le scuole, possa affiancare ad esso proprio un iPad mini capace di ridurre ulteriormente il prezzo di ingresso a beneficio del mondo ...

Furto Apple ID in Cina : ai consumatori le scuse di Apple non bastano - anche se hanno torto - : ... ribadendo il consiglio dato al mercato cinese, così come in generale a tutti gli utenti dei propri dispositivi in ogni paese nel mondo: la necessità di utilizzare l'autenticazione a due fattori. L'...

Apple : nuovo evento il 30 ottobre - iPad Pro e non solo : Che ci fosse altro in serbo per noi era già chiaro da tempo, e che il mondo del web sia morbosamente legato alle novità del mondo della mela morsicata pure: tanti sono stati gli indizi trovati negli ...