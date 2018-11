Apple | non comunicherà più dati vendite iPhone | Ipad | Mac

Non solo iPad : cosa presenterà Apple oggi : A neanche un mese dall’arrivo sul mercato dei suoi ultimi iPhone, nei giorni scorsi Apple ha invitato giornalisti ed esperti del settore a partecipare a un altro evento di lancio che si terrà a New York oggi pomeriggio alle 16 ora italiana. Wired sarà alla presentazione alla Brooklyn Academy of Music e sul nostro sito potrete seguire la diretta. Questa volta protagonisti dell’evento saranno i gadget dedicati a professionisti e ...

Apple News curato da persone non algoritmi - così supera tutti gli altri - : ... ecco perché il prodotto finale è migliore di quello offerto da chi invece sceglie gli algoritmi, come Google e Facebook In un mondo che va sempre più verso l'Intelligenza Artificiale è strano vedere ...

Apple - iPad Mini e nuovi AirPods non saranno nell’evento del 30 ottobre : Il menu dell’appuntamento del 30 ottobre dà per certi rinnovati iPad Pro, un MacBook “low cost” e la riesumazione del Mac Mini. Più dubbi degli esperti sugli auricolari con ricarica wireless e sulla quinta generazione delle piccole tavolette

L'Antitrust multa Samsung e Apple : "Inducevano a scaricare aggiornamenti su dispositivi che non potevano supportarli" : L'Antitrust ha multato Samsung e Apple. I due colossi della tecnologia dovranno pagare rispettivamente 5 e 10 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette. Alla base della sanzione l'obsolescenza programmata. Le due società, si legge in una nota del garante, hanno "indotto i consumatori - mediante l'insistente richiesta di effettuare il download e anche in ragione dell'asimmetria informativa esistente rispetto ai produttori - ad ...

iPad mini non è morto : Apple pianifica un rinnovo - : ... nel contesto del rinnovo dell'iPad 2018 che è studiato per le scuole, possa affiancare ad esso proprio un iPad mini capace di ridurre ulteriormente il prezzo di ingresso a beneficio del mondo ...

Furto Apple ID in Cina : ai consumatori le scuse di Apple non bastano - anche se hanno torto - : ... ribadendo il consiglio dato al mercato cinese, così come in generale a tutti gli utenti dei propri dispositivi in ogni paese nel mondo: la necessità di utilizzare l'autenticazione a due fattori. L'...

Apple : nuovo evento il 30 ottobre - iPad Pro e non solo : Che ci fosse altro in serbo per noi era già chiaro da tempo, e che il mondo del web sia morbosamente legato alle novità del mondo della mela morsicata pure: tanti sono stati gli indizi trovati negli ...

OnePlus 6T sarà presentato il 29 Ottobre (non il 30) per colpa di Apple : OnePlus teme Apple e sposta la presentazione di OnePlus 6T al 29 Ottobre. Presentazione OnePlus 6T: ci sarà il 29 Ottobre, non il 30 Anticipata la presentazione di OnePlus 6T per colpa di Apple Grandi novità per tutti gli utenti che aspettavano con ansia l’arrivo e la presentazione ufficiale di OnePlus 6T. Anche se ormai sappiamo praticamente tutto […]

Apple ha diffuso un aggiornamento di iOS 12 per risolvere il problema degli iPhone XS che non avviavano la ricarica : Apple ha diffuso iOS 12.0.1, la prima versione di aggiornamento del suo nuovo sistema operativo per gli iPhone e gli iPad, disponibile da tre settimane. L’aggiornamento risolve un problema segnalato da diversi proprietari di iPhone XS e iPhone XS Max, The post Apple ha diffuso un aggiornamento di iOS 12 per risolvere il problema degli iPhone XS che non avviavano la ricarica appeared first on Il Post.

iPhone XS nasconde dei segreti non annunciati da Apple : Apple ha da poco annunciato i suoi nuovi device, iPhone XS e XS Max e iPhone XR, e ne ha omaggiato ampiamente le migliorie, soprattutto in termini di velocità e capacità di calcolo. Le novità leggi di più...

Apple blocca le riparazioni non ufficiali su iMac e Macbook Pro : Se non viene utilizzato un nuovo software diagnostico per alcuni componenti le macchine vanno in blocco e possono essere riavviate solo tramite l’Apple Service Toolkit 2. La battaglia per il “diritto di riparazione” è ancora lunga

Apple Watch LTE : che cosa potete e non potete fare - : Non si tratta di una limitazione solo di Vodafone; nessun operatore mobile al mondo offre questa opzione. Vi ricordiamo che su Macitynet trovate tutte le notizie su Apple Watch 4 , come anche dei ...

Apple - stop alle riparazioni dei tecnici non autorizzati : MacBook Pro e iMac Pro si bloccano : (Foto: Apple) Chiunque tentasse di riparare i suoi MacBook Pro e iMac Pro nuovi di pacca da un tecnico non autorizzato potrebbe trovarsi di fronte a una brutta sorpresa: un gadget riparato ma comunque inaccessibile, bloccato da nuovi controlli di sicurezza implementati da Apple all’interno delle ultime generazioni dei suoi computer che includono il chip di sicurezza T2 (quelle immesse sul mercato nel 2018). L’ipotesi è stata ...