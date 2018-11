Apple da record ma non abbastanza

Amazon record - tocca i 1.000 miliardi di capitalizzazione : entra in super club con Apple : Amazon record tocca i 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato, con i titoli che sono volati a 2.050,27 dollari per poi ripiegare. Amazon entra così nel super esclusivo club dei 1.000 ...

Amazon insegue Apple : verso il record dei mille miliardi : Non si ferma la corsa di Amazon in Borsa. Il colosso di Jeff Bezos continua a crescere, nonostante gli attacchi arrivati nelle ultime ore dal presidente Trump e dal senatore Sanders, volando verso la soglia dei 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione. Un traguardo toccato già qualche settimana fa da Apple, che ha battuto il gigante dell’ecommerce in questa corsa al rialzo. Sono giorni che l‘indice Nasdaq stampa record storici a ...