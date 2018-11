App Google Beta 8 44 prepara nuovi suggerimenti per le Azioni | sveglie e molto altro

Il widget Feed sta sparendo definitivamente dall’App Google : Il widget Feed dell'app Google sta scomparendo definitivamente e a prenderne il posto è il già disponibile "At a glance". Avete ancora il Feed a disposizione? L'articolo Il widget Feed sta sparendo definitivamente dall’app Google proviene da TuttoAndroid.

Per scaricare le App Android dal Google Play Store dovremo pagare un abbonamento mensile? : Il Google Play Store, il negozio di Google da cui si scaricano tutte le app per i dispositivi Android, potrebbe cambiare. Da sempre è gratuito: si apre, si scelgono le app di proprio interesse dall’ampio catalogo, si scaricano. La maggior parte sono gratuite, altre no. Che cosa accadrebbe se domani il Play Store diventasse a pagamento? Se, per intenderci, richiedesse di corrispondere un abbonamento mensile, un po’ in stile ...

Apple Pay vs Google Pay : le differenze : I sistemi di pagamento smart e contactless sono sempre più diffusi nel nostro paese anche se, gli erogatori dei servizi non sono ancora al 100% per quanto riguarda la compatibilità con i metodi di pagamento leggi di più...

Strage Usa - 29 capi d'accusa per il killerUsava il social vietato da Apple e Google : Trump sotto accusa per "aver fomentato l'estremismo di destra. Solo nei giorni scorsi erano stati inviati 13 pacchi bomba a esponenti democratici. Polemiche su un social "libero".

FINANZA & TECH/ L'attacco di Apple a Google passa dalle norme sulla privacy : Apple sembra pronta a rompere un fronte che da sempre si era dimostrato compatto, in modo da creare problemi a Google e Amazon.

L’App Google 8.39 beta è pronta a ridimensionare Voice Match : L'anteprima di una possibile futura mossa nei confronti di Voice Match arriva dal codice dell'ultima versione beta dell'app Google, la 8.39 L'articolo L’app Google 8.39 beta è pronta a ridimensionare Voice Match proviene da TuttoAndroid.

Google Play Pass : Usi tutte le App Android pagando un abbonamento : Google pensa ad un abbonamento per usare tutte le app che vuoi con un semplice rinnovo mensile come accade con i servizi di streaming Google Play “Pass” per usare tutte le applicazioni Android pagando un abbonamento Google pensa a Play Pass, una sorta di abbonamento del Play Store per utilizzare tutte le applicazioni che vuoi […]

Le App gratuite di Android cedono i dati degli utenti a Google - Facebook - Amazon e chissà a chi altro : Uno studio dell’Università di Oxford ha accertato che l’88,4% delle app gratuite scaricate da Google Play trasmette i nostri dati personali a una società che a sua volta le rivende a Facebook, Twitter, Microsoft, Amazon e altri. Gli esperti di informatica ci dicono da anni che “quando un servizio è gratuito, la merce siamo noi”, e questo studio ne è l’ennesima conferma. I ricercatori hanno passato al setaccio circa ...

Google Assistant prepara l’Approdo su Chrome OS : già disponibile in versione sperimentale : Google Assistant è disponibile da parecchio tempo su Android e persino su iOS, ma per un curioso paradosso manca dai Chromebook di Google L'articolo Google Assistant prepara l’approdo su Chrome OS: già disponibile in versione sperimentale proviene da TuttoAndroid.

Google e Xbox hanno Appena cominciato la prossima platform war - articolo : Lo streaming dei videogiochi sta arrivando. Stava arrivando già quando tutti deridevamo OnLive, quando abbiamo ignorato PlayStation Now, e tutte quelle scommesse fallimentari fatte troppo presto per l'epoca, non ne hanno impedito l'inevitabile avvento. È il futuro, nel senso che una tecnologia credibile e adatta allo streaming di giochi è proprio dietro l'angolo, ed è qualcosa che tutti probabilmente finiremo per utilizzare. Che questo tipo di ...

Google News : bug dell’App consuma gigabyte di dati in background : L’app Google News, a causa di un bug consuma decine di gigabyte in background. È quanto emerso dalle lamentele degli utenti che utilizzano l’aggregatore di notizie di Mountain View sui forum online, Reddit e Twitter. Google News, quanto mi costi Un consumo eccessivo di dati notato già nel mese di giugno scorso ha portato gravosi spese a diversi utenti che hanno segnalato il bug e continuano a farlo oggi nel forum di Google. Un utente ...

App Google : il rincaro per i consumatori sarà maggiore di 40$ : Per le app Google, tra cui anche il Play Store, i produttori dovranno pagare, solo in Europa, fino a 40 dollari. Il rincaro sui consumatori però potrebbe essere più alto perché le aziende potrebbero affrontare altre perdite secondo quanto riportato da The Verge che ha avuto accesso a dei documenti interni dell’azienda di Mountain View. 40$ al massimo per le app Google La sentenza della Commissione europea che ha portato alla multa da oltre ...

Android - l’era post Google porterà migliaia di App-clone : Benvenuti nell’epoca post Google. La decisione di Google (dopo la multa della Commissione europea da 4,34 miliardi di dollari) di mettere a pagamento per l’Europa le licenze delle sue applicazioni per i produttori di smartphone Android in Europa (ma non Android stesso) avrà una probabile conseguenza: il proliferare di store alternativi, sulla falsariga di quel che sta accadendo da tempo in Cina. Proprio come voleva la Ue. Android ...