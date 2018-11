: Anticipo serie A, Napoli-Empoli 5-1 - NotizieIN : Anticipo serie A, Napoli-Empoli 5-1 - TelevideoRai101 : Anticipo serie A, Napoli-Empoli 5-1 -

Ilsfrutta l'per accorciare sulla Juventus. Il 5-1 interno sull'porta i partenopei a -3. Il diagonale di giustezza di Insigne al 9', su assist di un ottimo Koulibaly, mette la gara in discesa per i partenopei. Diverse occasioni nel primo tempo, il raddoppio è firmato Mertens (38') in diagonale dal limite.distratto nella ripresa. Caputo,su bella imbeccata di Krunic, accorcia al 58'. Mertens (64') ristabilisce le distanze con un pallonetto.Nel finale ildilaga: Milik al 90', tris Mertens al 93'.(Di venerdì 2 novembre 2018)