Anthem | un video ci mostra le spettacolari Ultimate e le abilità dei Javelin

Nuovo video gameplay di Anthem : mostrate prima missione e nuove abilità : BioWare ha svelato una serie di novità legate ad Anthem, il Nuovo progetto in fase di sviluppo per PlayStation 4, Xbox One e PC. Di recente BioWare ha partecipato alla Paris Games Week dove ha mostrato del materiale video inedito del titolo online atteso da milioni di giocatori. Gli stessi sviluppatori infatti hanno voluto mostrare la prima missione del gioco intitolata L'Arcanista Perduto, giocata dalla prospettiva di Tempesta, uno dei ...