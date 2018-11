Antartide | scienziato russo accoltella collega | “Gli aveva rivelato la fine del giallo

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 novembre 2018) Nella solitudine dell’l’unico passatempo era leggere libri. Gialli, soprattutto. Ma quando Oleg Beloguzov, 52 anni, haalSergey Savitsky, 55 anni, come sarebbe finita quella storia chetra le mani è scattata la vendetta: Savitsky è andato nella cucina della stazione di ricerca di Bellingshausen, dove erano entrambi in forze, e hato al cuore lo. Beloguzov è stato allora trasferito in ospedale sull’isola di King George, in Cile, e non è in pericolo di vita. A raccontare la vicenda è il britannico Sun. L’attacco avrebbe avuto luogo in una mensa ufficiali lo scorso 9 ottobre. Il sospetto si è consegnato al direttore della stazione senza opporre resistenza. In un altro dispaccio Interfax rende noto che Sergey Savitsky è agli arresti domiciliari per tentato omicidio alla stazione. Vittima e assalitore convivevano alla ...