Android 9 Pie beta per i Galaxy S9 dovrebbe arrivare anche in Europa

Device Huawei e Honor alla svolta : in Cina il rilascio EMUI 9.0 stabile con Android Pie : Come da anticipazioni di questa mattina in relazione alla diffusione dell'aggiornamento stabile alla EMUI 9.0 basata su Android Pie per i dispositivi Huawei e Honor, tutto sta procedendo secondi i piani, dato l'inizio di diffusione del pacchetto finale, ispirato più precisamente alla versione EMUI 9.0.0.125 (un dato così preciso, anche in assenza dei primi screenshot, che di certo arriveranno nel giro delle prossime ore, non può che dare credito ...

Android 9 Pie su Xiaomi Mi 8 SE arriva a bordo della MIUI 8.11.1 China Developer : Il prossimo candidato ad adottare Android 9 Pie è Xiaomi Mi 8 SE, destinatario della prima beta privata L'articolo Android 9 Pie su Xiaomi Mi 8 SE arriva a bordo della MIUI 8.11.1 China Developer proviene da TuttoAndroid.

Primissima scadenza per modelli Huawei e Honor su EMUI 9.0 e Android Pie : tre precisazioni : Il mese di novembre ci regalerà importanti novità per tantissimi smartphone Huawei e Honor, almeno per quanto riguarda quelli compatibili con l'aggiornamento EMUI 9.0 e Android Pie. I prodotti che hanno visto avviato il programma beta, infatti, sembrano essere ad un passo dal rollout definitivo del doppio upgrade, con cui andremo incontro ad una mezza rivoluzione del nostro modo di utilizzarli, almeno stando alle informazioni che posso ...

Irrompe la beta EMUI 9 e Android Pie su Huawei Nova 3 : ottimo segnale per altri modelli? : Un nuovo passo in avanti per la beta EMUI 9, naturalmente corredata all'aggiornamento Android 9 Pie, è stato appena compiuto. Il Huawei Nova 3 ha appena cominciato ad ottenere il software sperimentale in queste ore, tutto come stabilito dai recenti piani dell'azienda. Il rilascio dunque prosegue secondo una tabella di marcia già resa nota e lascia di certo ben sperare sia per il prosieguo della fase sperimentale dell'aggiornamento software, sia ...

Nokia 6.1 Plus si aggiorna ad Android 9 Pie : HMD Global è uno dei produttori più attenti alla questione degli aggiornamenti e nelle scorse ore ha annunciato il rilascio di Android 9 Pie per il Nokia 6.1 Plus L'articolo Nokia 6.1 Plus si aggiorna ad Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Nokia 3 - Nokia 5 e Nokia 6 riceveranno presto Android 9 Pie : HMD Global ha comunicato che i tre modelli Nokia 3, Nokia 5 e Nokia 6 verranno aggiornati ad Android 9 Pie in tempi brevi. L'articolo Nokia 3, Nokia 5 e Nokia 6 riceveranno presto Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Fortunati i Samsung Galaxy S9 : modalità DeX senza dock con Android Pie : Un'altra delle grandi novità in programma per il Samsung Galaxy S9 a partire dall'aggiornamento ad Android 9.0 Pie potrebbe consistere nella possibilità di attivare la modalità DeX senza necessità di ricorrere ad una specifica dock. Vi siete spesso trovati improvvisamente fuori casa e nelle condizioni di dover utilizzare il vostro dispositivo in modalità DeX, non avendo però con voi una dock (succede più spesso di quanto si pensi)? Sappiate ...

Xiaomi Mi 8 SE appare su Geekbench con Android 9 Pie : Lo Xiaomi Mi 8 SE ha fatto la propria apparizione nel database di Geekbench con a bordo l'ultima versione del sistema operativo mobile del colosso di Mountain View L'articolo Xiaomi Mi 8 SE appare su Geekbench con Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Andamento Honor 10 con la beta Android Pie : tra batteria e performance il 31 ottobre : Da alcuni giorni a questa parte gli utenti in possesso di un Honor 10 possono testare la beta ufficiale ottimizzata su Android Pie. Al momento non si hanno ancora informazioni sulla data di uscita dell'aggiornamento nella sua versione ufficiale e definitiva, ma arrivati a fine ottobre possiamo quantomeno analizzare come stia andando lo smartphone in alcuni ambiti specifici. Oggi 31 ottobre, ad esempio, è possibile concentrarsi maggiormente sulla ...

DeX dockless su Samsung Galaxy S9 con Android 9 Pie e AR Emoji sul Samsung Galaxy J7 Duo : Tante novità in casa Samsung: nuova modalità DeX per Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus, AR Emoji su Samsung Galaxy J7 Duo e molto altro. L'articolo DeX dockless su Samsung Galaxy S9 con Android 9 Pie e AR Emoji sul Samsung Galaxy J7 Duo proviene da TuttoAndroid.

POCOPHONE F1 è pronto a ricevere Android 9 Pie e la beta è già scaricabile : In attesa della versione stabile di MIUI 10 per POCOPHONE F1, basata su Oreo, ecco una nuova beta basata su Android 9 Pie con le patch di sicurezza di ottobre. L'articolo POCOPHONE F1 è pronto a ricevere Android 9 Pie e la beta è già scaricabile proviene da TuttoAndroid.

Possessori di Nokia 6.1 preparatevi : arriva ufficialmente Android Pie! : ... può dire di aver fatto centro : dopo Nokia 7 Plus , anche Nokia 6.1 riceve ufficialmente Android Pie attestandosi tra i primi dispositivi al mondo non Pixel a ricevere l'ultima versione del ...

Nokia 6.1 si aggiorna ufficialmente ad Android 9 Pie : Nokia 6.1 sta ricevendo in queste ore l'aggiornamento ufficiale e stabile all'ultima versione del robottino, Android 9 Pie. L'articolo Nokia 6.1 si aggiorna ufficialmente ad Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Personalizzare i temi dei Samsung Galaxy con Android Pie : le anticipazioni del 29 ottobre : In Italia ancora non abbiamo toccato con mano la beta di Android Pie per gli utenti che si ritrovano con un Samsung Galaxy compatibile con l'aggiornamento in questione, e eppure non trascorre un solo giorno senza che emergano alcune anticipazioni estremamente interessanti sull'argomento. Talvolta sulle funzionalità che potremo sfruttare nel momento in cui ci sarà l'effettiva distribuzione della beta in Italia, altre volte su questioni puramente ...