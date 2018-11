Andria Dal 17 al 25 novembre la sesta edizione dell' Atp tennis di Andria

AlessAndria - cani lupo scortati dalla polizia in strada : erano scappati per il maltempo : La singolare scena nel'Alessandrino dove la polizia stradale era intervenuta per un ingorgo scoprendo che era dovuto a due cani lupo che camminavano tranquillamente in strada. I due esemplari sono stati scortati per alcuni chilometri fino ad un luogo più sicuro prima che venissero rintracciati i proprietari.Continua a leggere