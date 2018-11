Andrea Iannone - beccato con la sosia di Belen Rodriguez : ecco chi è : Andrea Iannone è alla ricerca di serenità dopo la fine della sua storia d’amore con Belen Rodriguez. Il motociclista e la showgirl argentina hanno rotto da ormai due mesi. Fino a oggi dello sportivo italiano si è detto molto poco per quanto concerne il mondo del gossip mentre diversamente – e non poteva essere altrimenti – sulla bella argentina alla quale sono state affibbiate diverse relazioni nel corso degli ultimi tempi. ...

Andrea Iannone 'pizzicato' con Martina Menegon - l'amica di Belen Rodriguez : Il campione di motociclismo è tornato single dopo l'addio alla showgirl argentina, a cui è stato legato due anni

Andrea Iannone insieme a Martina Menegon - grande amica di Belen Rodriguez : Di nuovo insieme Andrea Iannone e Martina Menegon, grande amica della sua ex Belen Rodriguez. I due, come riportato da Leggo,it, erano già stati sorpreso qualche giorno fa insieme a Milano e...

Andrea Iannone - GP Malesia MotoGP 2018 : “Ho grandi motivazioni per chiudere al meglio la mia avventura in Suzuki” : Reduce dall’eccellente secondo posto di Phillip Island (Australia), Andrea Iannone è convinto del fatto suo nel penultimo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP a Sepang (Malesia). Sull’asfalto asiatico il pilota della Suzuki vuol confermarsi e dimostrare il suo valore anche per rafforzare la propria figura di leader in squadra. Un team che “The Maniac” lascerà a fine anno, per salire in sella all’Aprilia, ed ...

MotoGP - Andrea Iannone : “Se la Suzuki è migliorata - il merito è del mio lavoro” : Secondo nel GP d’ Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP, Andrea Iannone è soddisfatto del risultato finale anche se forse il target “vittoria” non era così distante, visto il passo dimostrato nella seconda parte della corsa australiana. Tuttavia, il riscontro finale è pieno di significati perché ottenuto in sella ad una moto, la Suzuki, in grande crescita nel corso di questa stagione, come i 4 podi di ...

L'ombrellina manda un messaggio 'romantico' a Iannone : Carmen Victoria Rodriguez smielata dopo il secondo posto di Andrea in Australia [FOTO]... : Carmen Victoria Rodriguez dedica ad Andrea Iannone un post 'romantico' dopo il secondo posto del pilota a Phillip Island: il messaggio della modella all'ex fidanzato di Belen Avevamo ipotizzato un ...

Andrea Iannone - GP Australia MotoGP 2018 : “Sono contentissimo del risultato. Avrei potuto però giocarmela anche per la vittoria” : E’ un Andrea Iannone soddisfatto quello che si è portato a casa il secondo posto nel GP d’Australia 2018 di MotoGP, terzultima prova del Mondiale. Sul circuito di Phillip Island il pilota di Vasto si è confermato estremamente veloce, ottenendo un podio importante con la Suzuki. Nel corso dei turni di libere e nel warm-up “The Maniac” aveva fatto vedere un gran passo che in gara si è notato soprattutto nella seconda parte. ...

MotoGP - GP Australia 2018 : risultati e classifiche warm-up. Andrea Iannone il migliore - Dovizioso (4°) precede Marquez - indietro Valentino Rossi : Andrea Iannone è stato il più veloce nel warm-up del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP. Il centauro della Suzuki ha confermato l’eccellente velocità del weekend, volando letteralmente lungo i saliscendi di Phillip Island e siglando il crono di 1’29″254. Un ottimo passo quello esibito dal centauro tricolore che si candida ad un ruolo di primo piano per la gara. Alle sue spalle troviamo la coppia ...

MotoGP - GP Australia 2018. Marquez : 'Iannone favorito'. Andrea : 'Sono veloce' : Ricevere complimenti dal campione del mondo in carica, uno che di titoli ne ha vinti 7 in carriera, avrà probabilmente fatto piacere ad Andrea Iannone. Marc Marquez si è congratulato con il pilota della Suzuki per i tempi e il passo gara ...

MotoGp - Marc Marquez in pole in Australia davanti a Andrea Iannone : Marc Marquez scatterà dalla pole al via del Gran Premio di Australia , terz'ultima prova del Motomondiale classe MotoGp . Lo spagnolo della Honda, già confermatosi campione del mondo in Giappone, ha chiuso le qualifiche sul circuito di Phillip Island, bagnato da una leggera pioggia, con il miglior tempo 1'29'.199 precedendo di 310 millesimi il connazionale della Yamaha ...

MotoGP - risultato FP3 GP Australia 2018 : Marc Marquez comanda le terze libere. Andrea Iannone in vetta all’overall - Valentino Rossi nono in Q2 : Marc Marquez è il migliore del turno di prove libere 3 del GP d’Australia 2018, terzultimo round del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo della Honda, nonostante una caduta alla curva-4, ha saputo trovare le giuste regolazioni su questo tracciato e nella simulazione del time-attack si è issato in vetta alla graduatoria con il tempo di 1’29″714 a precedere di 42 millesimi la Yamaha del connazionale Maverick Vinales ...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone si riavvicinano : scambio di 'like' su Instagram : Cosa sta succedendo tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone? Alcuni attenti fan della showgirl si sono accorti di un improvviso scambio di attenzioni su Instagram tra i due ex fidanzati. Se da quando è stata ufficializzata la loro rottura, l'argentina e il pilota si ignoravano anche sui social network, negli ultimi giorni entrambi hanno ricominciato a mettere mi piace alle foto che pubblica l'altro. Che ci sia un ennesimo ritorno di fiamma in corso ...