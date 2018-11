Andrea Bocelli primo in Inghilterra con Sì Prima volta nella storia per un album di

Andrea Bocelli e Dua Lipa : è uscito il video ufficiale di “If Only” : Un video stellare! The post Andrea Bocelli e Dua Lipa: è uscito il video ufficiale di “If Only” appeared first on News Mtv Italia.

"Che tempo che fa" – Quinta puntata del 28 ottobre 2018 – Mara Venier - Lilli Gruber - Andrea Bocelli tra gli ospiti. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa.

Andrea e Matteo Bocelli a Che tempo che fa. Il figlio : “Non osavo cantare davanti a mio padre”. E lui : “Ha talento” : Andrea Bocelli ospite, insieme al figlio Matteo, a Che tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai 1, dopo l’esibizione del suo ultimo singolo Fall On Me tratto dall’album Sì, ha raccontato diversi aneddoti di vita familiare. Sulla professione da cantante del figlio – che vanta anche qualche esperienza come modello al fianco di Jennifer Lopez – lo stesso Matteo ha confessato: “Non osavo cantare davanti a mio padre” e il tenore ha allora ...

Andrea Bocelli e il figlio Matteo/"Stanchi delle interviste - sono sempre le stesse domande" (Che tempo che fa) : Video, Andrea Bocelli a Che tempo che fa spiega il motivo del successo di suo figlio Matteo, con il quale ha dato vita a un interessante duetto musicale. (Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 22:05:00 GMT)

CHE TEMPO CHE FA/ Anticipazioni e ospiti : Andrea Camilleri - Andrea e Matteo Bocelli - Mara Venier - Lilli Gruber : Che TEMPO che fa, Anticipazioni e ospiti 27 ottobre: Andrea e Matteo Bocelli, Andrea Camilleri, Lilli Gruber, Mara Venier si raccontano ai microfoni di Fabio Fazio.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 10:31:00 GMT)

Sanremo 2019 - le anticipazioni : “Mengoni e Ramazzotti sicuri - trattative con Chiara Ferragni e Fedez. Forse anche Andrea Bocelli” : Claudio Baglioni e Sanremo 2019, una sfida difficile dopo l’exploit dello scorso febbraio con le cinque serate del festival viste in media da 10.869.000 telespettatori e il 52,16% di share. Il cantante romano è al lavoro per la nuova edizione tra le novità del regolamento, la scelta dei big in gara, il nuovo spazio dedicato ai giovani, il cast di conduttori e i superospiti. Su quest’ultimo capitolo il settimanale Chi ha fornito ...

Dua Lipa : ascoltala cantare per la prima volta in italiano in "If Only" con Andrea Bocelli : Adoriamo <3

Audio Amo soltanto te - Andrea Bocelli feat. Ed Sheeran sul testo di Tiziano Ferro nel nuovo album Sì : Tiziano Ferro ha realizzato uno dei suoi sogni più grandi scrivendo una canzone con Ed Sheeran per il Maestro Andrea Bocelli. Non sarà l'artista di Latina, però, a cantarla. Con il rilascio del nuovo album di Bocelli, dal titolo Sì, in uscita oggi in tutto il mondo, abbiamo ascoltato anche il pezzo che unisce Tiziano Ferro, Ed Sheeran ed Andrea Bocelli: Amo soltanto te è disponibile da oggi nell'album fisico e in versione digitale

Andrea Bocelli da record : un miliardo di streaming per il suo repertorio : Il repertorio di Andrea Bocelli arriva al miliardo di streaming in tutto il mondo. Tra singoli ed album, il dato cumulativo di tutte le piattaforme digitali relativo ai brani della carriera del tenore, segna una cifra record . La notizia arriva alla vigilia della ...

Andrea Bocelli da record - un miliardo di streaming per il suo repertorio : Il repertorio di Andrea Bocelli arriva al miliardo di streaming in tutto il mondo . La cifra da record tiene conto di singoli e album di tutte le piattaforme digitali.

Dua Lipa : ecco la preview di "If Only" - la canzone realizzata insieme ad Andrea Bocelli : Chissà se canterà anche in italiano?

Veronica Berti/ La moglie di Andrea Bocelli tra mondanità e impegno sociale : Veronica Berti è la moglie di Andrea Bocelli: il cantante lirico è ospite quest'oggi a E poi c'è Cattelan a teatro. Stasera su Sky Uno si parlerà anche di lei oltre che di Matteo.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 13:21:00 GMT)