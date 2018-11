Anche Jessica Lange fa venire i brividi nel nuovo American Horror Story

Canoa slalom - Mondiali 2018 : l’australiana Jessica Fox trionfa Anche nel C1! Battuta la britannica Mallory Franklin : l’australiana Jessica Fox rispetta il pronostico e conquista il titolo nel C1 ai Mondiali di Canoa slalom a Rio de Janeiro (Brasile). La fuoriclasse 24enne, dopo aver trionfato nel kayak, si ripete anche nella canadese chiudendo così nel miglior dei modi una stagione in cui aveva già dominato in Coppa del Mondo. Fox ha fatto una discesa perfetta nel canale artificiale di Deodoro, imponendosi con il tempo di 109.07. Alle sue spalle con ben 4.78 ...