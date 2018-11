Analisi Tecnica | indice Nikkei 225 del 2 11 2018

Analisi Tecnica : Euro FX Future dell'1/11/2018 : Chiusura dell'1 novembre Seduta vivace per il contratto a termine sul cross Euro / Dollaro USA , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,76%. Le tendenza di medio periodo del ...

Analisi Tecnica : EuroStoxx 50 Future dell'1/11/2018 : Chiusura dell'1 novembre La giornata dell'1 novembre chiude piatta per il derivato sui principali titoli europei , che riporta un -0,16%. Lo scenario di medio periodo del Future sull' EuroStoxx 50 ...

Analisi Tecnica : Bund Future dell'1/11/2018 : Chiusura dell'1 novembre Seduta trascurata per il contratto a termine sul principale titolo governativo tedesco , che archivia la giornata con un controllato -0,17%. Le implicazioni tecniche di medio ...

Trading Forex : l'importanza dei grafici e dell' Analisi tecnica : ... prevedendo i trend in base ai movimenti storici, integrando i fattori macroeconomici provenienti dall'economia, dalla politica e dagli eventi sociali dei rispettivi Paesi riconducibili alle singole ...

Analisi Tecnica : Hang Seng Index dell'1/11/2018 : Chiusura dell'1 novembre Brillante rialzo per l' Hang Seng Index , che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno dell'1,75%. Per il medio periodo, le implicazioni tecniche ...