Analisi Tecnica | indice DAX-30 del 2 11 2018 | ore 15 50

Analisi Tecnica : indice FTSE MIB del 2/11/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Amplia il margine di guadagno il principale indice della Borsa di Milano , rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 19.410. Operativamente le attese propendono per la ...

Analisi Tecnica : Future FTSE MIB del 2/11/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Amplia il margine di guadagno il derivato italiano , rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 19.365. Operativamente le attese propendono per la continuazione del ...

Analisi Tecnica : EUR/USD del 2/11/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente, il cross Euro / Dollaro USA si posiziona a 1,1419. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata all'...

Analisi Tecnica : Shanghai Index del 2/11/2018 : Chiusura del 2 novembre Ottima performance per lo SSE di Shanghai , che ha chiuso in salita a 2.676,5. La tendenza di breve dell' indice della Borsa di Shanghai è in rafforzamento con area di ...

Analisi Tecnica : Hang Seng Index del 2/11/2018 : Chiusura del 2 novembre Ottima performance per l' Hang Seng Index , che ha chiuso in rialzo del 4,21%. Tecnicamente, l' indice della Borsa di Hong Kong è in una fase di rafforzamento con area di ...

Analisi Tecnica : indice Nikkei 225 del 2/11/2018 : Chiusura del 2 novembre Brilla l' indice nipponico , che chiude la seduta con un aumento del 2,56%. Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel ...

Analisi Tecnica : Euro FX Future dell'1/11/2018 : Chiusura dell'1 novembre Seduta vivace per il contratto a termine sul cross Euro / Dollaro USA , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,76%. Le tendenza di medio periodo del ...

Analisi Tecnica : EuroStoxx 50 Future dell'1/11/2018 : Chiusura dell'1 novembre La giornata dell'1 novembre chiude piatta per il derivato sui principali titoli europei , che riporta un -0,16%. Lo scenario di medio periodo del Future sull'EuroStoxx 50 ...

Analisi Tecnica : indice FTSE MIB dell'1/11/2018 : Chiusura dell'1 novembre Bene il principale indice della Borsa di Milano , con un rialzo dello 0,71%. Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve ...

Analisi Tecnica : Bund Future dell'1/11/2018 : Chiusura dell'1 novembre Seduta trascurata per il contratto a termine sul principale titolo governativo tedesco , che archivia la giornata con un controllato -0,17%. Le implicazioni tecniche di medio ...

Trading Forex : l'importanza dei grafici e dell'Analisi tecnica : ... prevedendo i trend in base ai movimenti storici, integrando i fattori macroeconomici provenienti dall'economia, dalla politica e dagli eventi sociali dei rispettivi Paesi riconducibili alle singole ...

Analisi Tecnica : indice Athex Composite dell'1/11/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Il Principale indice di Atene registra una flessione dell'1,06% e si attesta a 633,37. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto ...

Analisi Tecnica : indice Micex dell'1/11/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Si muove verso il basso il principale indice di Mosca , che si posiziona a 2.339,4 con una discesa dello 0,57%. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 2.

Analisi Tecnica : Shanghai Index dell'1/11/2018 : Chiusura dell'1 novembre Appiattita la performance dello SSE di Shanghai , che porta a casa un trascurabile +0,13%. Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si ...