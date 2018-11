Amici 18 | Alessandro Casillo ci riprova dopo la vittoria di Io Canto

lanostratv

: Amici di Napoli,sabato 27/10, 09.00-19.00, in piazza Trieste e Trento verrá effettuata una tipizzazione di campioni… - lodocomello : Amici di Napoli,sabato 27/10, 09.00-19.00, in piazza Trieste e Trento verrá effettuata una tipizzazione di campioni… - Chiara11AmOrOsO : Alessandro Casillo si presenta ai casting di Amici: 'Adesso faccio l'idraulico...' (VIDEO) | BitchyF - GiuliaChri1 : SCUSATE MA ALESSANDRO CASILLO AD AMICI?! MAMMA MIA ANCORA SO LE SUE CANZONI A MEMORIA -

(Di venerdì 2 novembre 2018)di Maria De Filippi: il ritornoIoOggi pomeriggio è andato in onda l’ultimo daytime della settimana dedicata ai casting di18. E tra i vari aspiranti concorrenti didel talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi c’è stata anche una vecchia conoscenza del pubblico a casa. Chi? Lui si chiama, e alcuni anni fa ha vinto il talent show Io. Per lui quel programma condotto da Gerry Scotti è stato un vero e proprio trampolino di lancio in quanto ha poi partecipato alla sezione giovani del Festival di Sanremo, arrivando alla. Ma dpocoquesto clamoroso successo, del giovane si sono perse le tracce, almeno fino ad oggi. Difatti nella puntata odierna di18, il giovane ha sostenuto il casting di fronte alla commissione dicomposta da Rudy Zerbi, Alex Britti e Stash dei The ...