Allerta valanghe sulle Alpi | escursioni vietate in alta quota

meteoweb.eu

: Allerta valanghe in sette comuni della Valle d’Aosta - #Allerta #valanghe #sette #comuni - zazoomblog : Allerta valanghe in sette comuni della Valle d’Aosta - #Allerta #valanghe #sette #comuni - blogstreetnews : [Fonte: laprimapagina_it] Allerta valanghe in sette comuni della Valle d’Aosta - Laprimapagina : Allerta valanghe in sette comuni della Valle d’Aosta -

(Di venerdì 2 novembre 2018) Il manto nevoso, in Valtellina e Valchiavenna, oltre i 2.000 metri, presenta spessori significativi, fra gli 80 e i 140 centimetri dopo le abbondanti precipitazioni nevose dei giorni scorsi. “Sui pendii ripidi non ancora scaricati – si legge nell’ultimo bollettino diffuso oggi dal Centro regionale nivometeo dell’Arpa Lombardia con sede a Bormio – l’attivita’ valanghiva spontanea, anche condi medie dimensioni, potra’ interessare tutte le esposizioni dei versanti”. I tecnici di Bormio (Sondrio) spiegano chedella Lombardia, non solo in quelle in provincia di Sondrio, indistacchi dipossono verificarsi anche con il passaggio di un singolo sportivo. E’, pertanto, assolutamente vietato in questo periodo avventurarsi indi sci-nismo e ciaspolate. Troppo elevati i rischi, in ...