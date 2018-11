Allerta Meteo Veneto | fino a domani stato di preallarme per pioggia

Allerta Meteo - nel weekend un altro ciclone colpirà l’Italia : piogge torrenziali e alluvioni in molte Regioni [DETTAGLI] : Allerta Meteo – Un weekend di forte maltempo attende l’Italia, soprattutto al Sud e sulle Isole maggiori. Un’ampia depressione è situata sopra il Nord Atlantico mentre gran part d’Europa è sotto l’influenza di un’estesa dorsale centrata sull’Europa orientale. A sud, troviamo due basse pressioni: una nel Mediterraneo sudorientale e l’altra, la più robusta, sul Mediterraneo meridionale. Nella notte il ciclone associato si sposterà dall’Algeria ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : nuovi temporali e criticità idrogeologiche : “Alla luce delle numerose criticità idrogeologiche verificatesi sul territorio montano e delle nuove precipitazioni previste, saranno ancora possibili locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, fenomeni di instabilità dei pendii e delle sponde fluviali con possibili interruzioni della viabilità Nella zona B, in particolare in Carnia, tali fenomeni potranno essere più diffusi“: lo rende noto la ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : il Po in piena stasera a Piacenza - domani nel Reggiano : “La presenza di un minimo depressionario sul Tirreno determinerà l’afflusso di correnti umide ed instabili sulla regione che determineranno piogge diffuse di debole intensità per la giornata del 3 novembre. Un colmo di piena nel fiume Po è in transito tra le sezioni di Borgoforte e Sermide (MN). Un nuovo colmo è attualmente in transito a Ponte Becca (PV) e arriverà nella sezione di Piacenza nella serata di oggi. Nel pomeriggio del 3 ...

Allerta Meteo - il Maltempo continua con lo Scirocco : altri violenti nubifragi nelle prossime ore - ecco dove [MAPPE] : 1/16 ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità gialla per temporali e per il transito della piena del Po : Oggi “l’intero territorio regionale sarà interessato da piogge diffuse, localmente intense. Dal pomeriggio, un’avvezione fredda nei bassi strati, richiamata da un minimo depressionario al suolo, darà luogo sul settore appenninico orientale e nelle aree adiacenti allo sviluppo di celle temporalesche, associate al transito di un sistema frontale. Non si escludono temporanee raffiche di vento forte e fulminazioni sulle aree ...

Allerta Meteo Molise : criticità “arancione” per forti piogge : La Protezione civile regionale del Molise ha emesso per la giornata di oggi un’Allerta codice “arancione” per criticità idrogeologica localizzata nel settore centro-occidentale: sono attese piogge da sparse a diffuse anche a carattere temporalesco, accompagnate da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Nel resto della regione l’Allerta è “gialla“. L'articolo Allerta Meteo ...

Allerta Meteo Estofex : emanato livello 2 - possibili intensi nubifragi : Allerta meteo Estofex - nubifragi, grandinate e forti colpi di vento. Allerta meteo - Il centro meteorologico europeo Estofex, ha emanato un bollettino di Allerta meteorologica (livello 2 su...

MALTEMPO VENETO : Allerta Meteo ROSSA SU BELLUNO/ Ultime notizie "Bollite l'acqua" - danni e devastazione - IlSussidiario.net : ALLERTA METEO ROSSA in VENETO, MALTEMPO in tutto il Nord Italia: disagi e smottamenti a BELLUNO. Ultime notizie, danni per nubifragi e terreni a rischio

Allerta Meteo - pesante avviso di Estofex per l’Italia : rischio alluvioni lampo : Allerta Meteo – l’Italia si ritrova ancora a fare i conti con il maltempo ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) lancia nuovi avvisi. Allerta Meteo di livello 2 per il Sud Italia, parti della Tunisia e acque circostanti principalmente per grandine di grandi dimensioni e alluvioni lampo e, in misura minore, per forti raffiche di vento e tornado.-- Livello di Allerta 2 per le aree costiere dell’Italia nordorientale, la Slovenia ...

Meteo - è ancora Allerta rossa : weekend di maltempo sull’Italia : La fase di maltempo che da giorni imperversa sulla Penisola non accenna a lasciare l'Italia. Anche per la gioita di venerdì è allerta rossa in Veneto e arancione su molte regioni d'Italia da Nord a Sud. Nuvole e piogge caratterizzeranno anche il finesettimana portando localmente a fenomeni anche intensi.Continua a leggere

Allerta Meteo Sicilia : oggi “livello di rischio arancione per Palermo” : La Protezione Civile Regionale Siciliana ha emesso un bollettino di Allerta Meteo, che conferma per la giornata di oggi “un livello di rischio sia idraulico sia idrogeologico arancione per l’area di Palermo“: lo rende noto l’Amministrazione comunale. L'articolo Allerta Meteo Sicilia: oggi “livello di rischio arancione per Palermo” sembra essere il primo su Meteo Web.

Agrigento. Avviso di Allerta Meteo arancione di preallarme : Il dipartimento regionale della protezione civile della Sicilia ha diramato un Avviso di allerta meteo, classificato “arancione” e cioè di

Allerta Meteo Lazio - nuova criticità arancione : massima attenzione a Roma - si valutano le scuole chiuse per venerdì 2 Novembre : ‘‘Il Centro Funzionale dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile ha emesso oggi un nuovo bollettino di criticità che, per domani 2 Novembre 2018, prevede un codice Allerta arancione con criticità idraulica moderata e criticità idrogeologica per temporali moderata”. Lo comunica in una nota la Protezione civile del Lazio. Il bollettino è stato seguito da un Allertamento del Sistema di Protezione Civile con fase di ...