Allerta Meteo Sicilia | scuole chiuse anche a Trapani | ecco tutti i Comuni senza lezioni

Sicilia Allerta Meteo Rossa per Sabato 3 Novembre : La circolazione depressionaria sul Mediterraneo centrale, continua a far confluire correnti umide e instabili verso l’Italia. Il lento spostamento della perturbazione verso sud-ovest, nel corso della giornata di Sabato 3 Novembre, favorirà un graduale e momentaneo miglioramento delle condizioni Meteorologiche sulle regioni peninsulari, mantenendo invece condizioni di spiccata instabilità sulla Sicilia, in estensione dalla serata alla ...

Maltempo Sicilia : strade chiuse e Allerta Meteo a Sciacca : Continua ad essere critica a Sciacca (Ag) la situazione legata al Maltempo delle ultime ore. Il sindaco Francesca Valenti ha diramato una nuova allerta meteo, stavolta con codice è rosso valida fino alle 24 di domani. Le ultime due allerta erano state arancioni. Le previsioni fino a domani indicano ulteriori piogge di forte intensità. Le ultime precipitazioni hanno causato l’esondazione del torrente Cansalamone, con gravi conseguenze per ...

Allerta Meteo Lazio : confermata criticità arancione - ancora attivo il Coc : A seguito del Bollettino di criticità idrogeologica e idraulica emesso oggi dalla Protezione Civile della Regione Lazio, che conferma il livello di criticità arancione, restano attivi il Centro Operativo Comunale (Coc) di Roma Capitale e le Unità di Crisi Locale (Ucl) municipali. Lo fa sapere il Campidoglio precisando che proseguono le attività per fronteggiare gli effetti del maltempo. Dal pomeriggio di giovedì 1 novembre sono state oltre 240 ...

Allerta Meteo Sardegna : ancora maltempo nel weekend : Nuova Allerta Meteo in Sardegna. Il Centro Polifunzionale decentrato della Protezione civile ha diramato un bollettino per condizioni Meteo avverse per piogge e temporali dalla serata di domani 3 novembre e per le successive 30 ore, cioè fino alla mezzanotte dei domenica 4 novembre. Si prevedono “precipitazioni sparse con cumulati localmente elevati in 24 ore e temporali di forte intensità. I fenomeni inizieranno sulla Sardegna meridionale ...

Diramata una nuova Allerta Meteo : il bollettino della protezione civile : Sulla base delle ultime previsioni meteo il dipartimento della protezione civile ha valutato l'allerta meteo rossa sulla...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per il weekend : allarme rosso in Sicilia - arancione nel Lazio - sulle Dolomiti e per la piena del Po : Allerta Meteo – La circoLazione depressionaria sul Mediterraneo centrale, continua a far confluire correnti umide e instabili verso l’Italia. Il lento spostamento della perturbazione verso sud-ovest, nel corso della giornata di domani, sabato 3 novembre, favorirà un graduale e momentaneo miglioramento delle condizioni Meteorologiche sulle regioni peninsulari, mantenendo invece condizioni di spiccata instabilità sulla Sicilia, in estensione ...

Allerta Meteo Sicilia - scuole chiuse domani a Palermo. Il Sindaco : “limitate gli spostamenti - massima prudenza” : scuole chiuse domani a Palermo a causa del maltempo. Gli uffici stanno predisponendo l’ordinanza che sarà firmata nelle prossime ore dal Sindaco, Leoluca Orlando. La Sicilia, infatti, resta nella morsa del maltempo con disagi, allagamenti e smottamenti registrati oggi da un capo all’altro dell’Isola. E per domani la Protezione civile ha diffuso un bollettino di Allerta Meteo rossa che riguarda tutta l’area nord ...

Allerta Meteo Sicilia - allarme rosso per Sabato 3 Novembre : scuole chiuse a Palermo - Marsala - Trapani e Agrigento? Gli aggiornamenti : Allerta Meteo Sicilia – La Protezione Civile lancia l’allarme rosso per la Sicilia occidentale alla luce delle previsioni Meteo che indicano pesante maltempo e violenti temporali anche nella giornata di domani, Sabato 3 Novembre. L’Allerta riguarda il territorio delle province di Trapani e Agrigento, e una parte della provincia di Palermo. Il maltempo già oggi ha colpito in modo particolarmente pesante queste aree, con forti ...

Allerta Meteo in Sicilia per domani Sabato 3 Novembre : livello massimo sull'area occidentale - i dettagli : La persistenza di un flusso atmosferico instabile fra Nord-Africa e Isole Maggiori alimenterà nei prossimi giorni ancora condizioni di marcato maltempo sulla Sicilia. Nella giornata di domani si...

Allerta Meteo Emilia Romagna : criticità arancione - preoccupa la piena del Po : L’arrivo di una nuova perturbazione dal Tirreno porterà su tutta l’Emilia-Romagna, per la giornata di sabato 3 novembre, piogge diffuse, seppur di debole intensità, in particolar modo sui rilievi. Sulla base di questo quadro, l’Agenzia regionale di Protezione Civile, sulla base dei dati previsionali del Centro Funzionale Arpae ha emesso l’Allerta, valida dalla mezzanotte di sabato 3 novembre, per le successive 24 ...

Allerta Meteo Veneto : fino a domani stato di preallarme per pioggia : In riferimento alla situazione Meteorologica attesa sul territorio regionale, come da Avviso di condizioni Meteo avverse emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, ha dichiarato le seguenti fasi operative per ciascuna tipologia di criticità e zona di Allertamento. Si segnala, inoltre, che ...

Allerta Meteo - nel weekend un altro ciclone colpirà l’Italia : piogge torrenziali e alluvioni in molte Regioni [DETTAGLI] : Allerta Meteo – Un weekend di forte maltempo attende l’Italia, soprattutto al Sud e sulle Isole maggiori. Un’ampia depressione è situata sopra il Nord Atlantico mentre gran part d’Europa è sotto l’influenza di un’estesa dorsale centrata sull’Europa orientale. A sud, troviamo due basse pressioni: una nel Mediterraneo sudorientale e l’altra, la più robusta, sul Mediterraneo meridionale. Nella notte il ciclone associato si sposterà dall’Algeria ...