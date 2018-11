Allerta Meteo | il Maltempo continua con lo Scirocco | altri violenti nubifragi nelle

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità gialla per temporali e per il transito della piena del Po : Oggi “l’intero territorio regionale sarà interessato da piogge diffuse, localmente intense. Dal pomeriggio, un’avvezione fredda nei bassi strati, richiamata da un minimo depressionario al suolo, darà luogo sul settore appenninico orientale e nelle aree adiacenti allo sviluppo di celle temporalesche, associate al transito di un sistema frontale. Non si escludono temporanee raffiche di vento forte e fulminazioni sulle aree ...

Allerta Meteo Molise : criticità “arancione” per forti piogge : La Protezione civile regionale del Molise ha emesso per la giornata di oggi un’Allerta codice “arancione” per criticità idrogeologica localizzata nel settore centro-occidentale: sono attese piogge da sparse a diffuse anche a carattere temporalesco, accompagnate da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Nel resto della regione l’Allerta è “gialla“. L'articolo Allerta Meteo ...

Allerta Meteo Estofex : emanato livello 2 - possibili intensi nubifragi : Allerta meteo Estofex - nubifragi, grandinate e forti colpi di vento. Allerta meteo - Il centro meteorologico europeo Estofex, ha emanato un bollettino di Allerta meteorologica (livello 2 su...

MALTEMPO VENETO : Allerta Meteo ROSSA SU BELLUNO/ Ultime notizie "Bollite l'acqua" - danni e devastazione - IlSussidiario.net : ALLERTA METEO ROSSA in VENETO, MALTEMPO in tutto il Nord Italia: disagi e smottamenti a BELLUNO. Ultime notizie, danni per nubifragi e terreni a rischio

Allerta Meteo - pesante avviso di Estofex per l’Italia : rischio alluvioni lampo : Allerta Meteo – l’Italia si ritrova ancora a fare i conti con il maltempo ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) lancia nuovi avvisi. Allerta Meteo di livello 2 per il Sud Italia, parti della Tunisia e acque circostanti principalmente per grandine di grandi dimensioni e alluvioni lampo e, in misura minore, per forti raffiche di vento e tornado.-- Livello di Allerta 2 per le aree costiere dell’Italia nordorientale, la Slovenia ...

Meteo - è ancora Allerta rossa : weekend di maltempo sull’Italia : La fase di maltempo che da giorni imperversa sulla Penisola non accenna a lasciare l'Italia. Anche per la gioita di venerdì è allerta rossa in Veneto e arancione su molte regioni d'Italia da Nord a Sud. Nuvole e piogge caratterizzeranno anche il finesettimana portando localmente a fenomeni anche intensi.Continua a leggere

Allerta Meteo Sicilia : oggi “livello di rischio arancione per Palermo” : La Protezione Civile Regionale Siciliana ha emesso un bollettino di Allerta Meteo, che conferma per la giornata di oggi “un livello di rischio sia idraulico sia idrogeologico arancione per l’area di Palermo“: lo rende noto l’Amministrazione comunale. L'articolo Allerta Meteo Sicilia: oggi “livello di rischio arancione per Palermo” sembra essere il primo su Meteo Web.

Agrigento. Avviso di Allerta Meteo arancione di preallarme : Il dipartimento regionale della protezione civile della Sicilia ha diramato un Avviso di allerta meteo, classificato “arancione” e cioè di

Allerta Meteo Lazio - nuova criticità arancione : massima attenzione a Roma - si valutano le scuole chiuse per venerdì 2 Novembre : ‘‘Il Centro Funzionale dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile ha emesso oggi un nuovo bollettino di criticità che, per domani 2 Novembre 2018, prevede un codice Allerta arancione con criticità idraulica moderata e criticità idrogeologica per temporali moderata”. Lo comunica in una nota la Protezione civile del Lazio. Il bollettino è stato seguito da un Allertamento del Sistema di Protezione Civile con fase di ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : ancora temporali in arrivo : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un Allerta di colore giallo su tutta la regione per criticita’ idrogeologica da oggi e per la giornata di domani. Dopo la nuova perturbazione che nella mattinata di oggi ha colpito la regione, accompagnata da scirocco sostenuto – che sulla costa ha toccato raffiche fino a 70 km orari e sulle Prealpi Giulie in quota ha raggiunto i 90 km orari – e il progressivo ...

Allerta Meteo - il Tirreno si “carica” : ecco i violenti temporali che “esploderanno” nella notte - attenzione al maltempo estremo di Venerdì : Allerta Meteo – Il maltempo continua a colpire l’Italia in modo particolarmente intenso in queste ore, a partire da Roma dove ci sono pesanti disagi dopo una giornata della Festa dei Santi con forti piogge fino a 70mm nella zona meridionale della città. E si è aggravato ulteriormente il bilancio delle vittime già pesantissimo per i fenomeni estremi dei giorni scorsi: oggi ci sono stati altri quattro morti. Due in Valle D’Aosta, ...

Allerta Meteo Toscana - Umbria e Lazio (Roma) : forti temporali stazionari in arrivo - alto rischio nubifragi : Intensa perturbazione alle porte, forti temporali nelle prossime ore al centro Italia. Allerta meteo su Toscana e Lazio. Allerta meteo / Una vasta perturbazione giunta sul Mediterraneo sta...

Meteo : perturbazione vasta 6000 km - sta pescando aria "tropicale" verso l'Italia - Allerta temporali : perturbazione vastissima sul Mediterraneo, fronte esteso tra il circolo polare artico e i tropici, Italia in balia dei temporali a breve. Meteo / La nuova perturbazione che sta colpendo l'Italia, a...

Allerta Meteo Roma - piogge torrenziali in città : è allarme per i nubifragi di domani - il sindaco Raggi al COC dovrà decidere sulle Scuole Chiuse : 1/4 ...