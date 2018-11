Alessandro Cecchi Paone dice la sua su Corona | “E’ un pessimo esempio”

Grande Fratello Vip 2018 - Alessandro Cecchi Paone e le avances a Fabio Basile : Che Alessandro Cecchi Paone abbia un debole per il judoka Fabio Basile è noto: che il lottatore si lasci accarezzare dal conduttore televisivo invece è una novità dell'ultima ora del Grande Fratello ...

Alessandro Cecchi Paone accarezza Fabio Basile : Aria di passione dentro la casa del Grande Fratello. Non solo la liaison tra Giulia Salemi e Francesco Monte. Ora è Alessandro Cecchi Paone a tentare l'assalto. E lo ha fatto durante il pranzo, massaggiando a lungo il polpaccio di Fabio Basile. Da quando è entrato nella casa, il conduttore ha una passione per il judoka e, come riporta Libero, "lo sta dimostrando in tutti i modi durante queste prime settimane di permanenza nella casa del Grande ...

Grande Fratello Vip 3 : Alessandro Cecchi Paone chiede scusa : Alessandro Cecchi Paone fa le sue scuse dopo la puntata del GF Vip 3 Alessandro Cecchi Paone ha chiesto scusa al Grande Fratello Vip 3. Il conduttore però non ha chiarito con Jane Alexander, dopo l’uscita di Elia Fongaro e il giudizio fatto sulla coppia, ma con Maria Monsè. La showgirl infatti è finita in nomination e non ha preso bene la cosa. Alessandro Cecchi Paone ha chiesto scusa a Maria Monsè per averla nominata e averle arrecato ...

«Grande Fratello Vip 3» : il moralismo spiccio (e disturbante) di Alessandro Cecchi Paone

Grande Fratello Vip - Settima Puntata : Volano Offese tra Elia Fongaro ed Alessandro Cecchi Paone! : Tensioni, malumori ed incomprensioni, tutto questo nella Settima Puntata del Grande Fratello Vip. Elia Fongaro si scontra con Francesco Monte ed Alessandro Cecchi Paone. La Marchesa Del Secco D’Aragona entra nella casa per avere un confronto con i concorrenti! La nobile bacia appassionatamente Walter Nudo! Grande Fratello Vip: nella casa si respira aria di tensione. Elia Fongaro ha una discussione al vetriolo con Francesco Monte. ...

Alessandro Cecchi Paone / L'alleanza con Francesco Monte gli eviterà la nomination? (Grande Fratello Vip) : Alessandro Cecchi Paone al Grande Fratello Vip ha deciso di schierarsi col gruppo di Francesco Monte per stare dal lato di quelli che possono essere considerati i più forti.(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 06:22:00 GMT)

Alessandro Cecchi Paone : al GF Vip perché «me l’ha chiesto Pier Silvio Berlusconi» : Alessandro Cecchi Paone - Grande Fratello Vip 2018 I motivi che spingono i vip a partecipare ai reality sono molteplici. C’è chi spera nella grande occasione, chi in una seconda popolarità e chi lo fa, più semplicemente, per questioni economiche. E’ invece decisamente ‘curiosa’ la motivazione che ha convinto Alessandro Cecchi Paone ad entrare in corsa al Grande Fratello Vip 2018. Il conduttore e giornalista romano, ...

Elia Fongaro in lacrime dopo le accuse di Alessandro Cecchi Paone : Alessandro Cecchi Paone contro Elia Fongaro: “Coi razzisti non ci parlo” dopo l’accesa discussione con Francesco Monte che l’ha accusato di essere subdolo e di sfruttare Jane Alexander, Elia Fongaro si è scontrato con Alessandro Cecchi Paone ed è poi crollato in un pianto liberatorio. Il giornalista ha espresso il suo pensiero riguardo alla nuova coppia, sostenendo che Jane dovrebbe chiaramente lasciarsi andare e ...