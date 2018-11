Alena Seredova tra sassolini nelle scarpe e frecciatine | “Buffon? Potrei andare in giro a

Alena Seredova a 'Verissimo' : "Buffon? Avrei una ciotola di sassolini nelle scarpe da togliermi ma rimane il papà dei miei figli" : Intervista esclusiva all'ex moglie del portiere del Psg: "Ora abbiamo un rapporto civile. Sul mio nuovo amore..."

Alena Seredova frecciatina a Gianluigi Buffon : ‘Io sono juventina e sono fedele’ : Alena Seredova, ospite, in esclusiva, sabato 3 novembre a Verissimo, parla di come abbia rivoluzionato la sua vita dopo la fine del matrimonio con Gigi Buffon e, per la prima volta, del suo nuovo amore Alessandro Nasi. A Silvia Toffanin, Alena racconta: “Inizialmente la delusione e il dolore sono stati immensi. Ho cercato di mantenere il silenzio perché avevo pietà di me stessa e soprattutto per proteggere i ragazzi. Anche se avrei una ciotola ...

Alena Seredova : “Il mio segreto di bellezza sta nei geni”. E nell’acqua e limone : Alena Seredova, 40 anni compiuti lo scorso marzo, è di una bellezza disarmante e allo stesso tempo semplice. Non ha bisogno di make up elaborati o look eccentrici per farsi notare. Lei è splendida così com’è. L’abbiamo incontrata in un esclusivo hotel di Milano in veste di testimonial d’eccezione per presentare Venus Tribella, un trattamento innovativo e sicuro che migliora e ringiovanisce l’aspetto della pelle, con gli ...

