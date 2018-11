Alena Seredova su Buffon | Da quando è a Parigi è tutto più tranquillo

Verissimo - anticipazioni e ospiti 3 novembre : Elettra Miura Lamborghini - Valeria Marini e Alena Seredova : Una puntata tutta al femminile, questo è quello che ha annunciato il nuovo promo di Verissimo che annuncia anticipazioni e ospiti della puntata di sabato 3 novembre . Il programma di Silvia Toffanin tornerà in onda al solito orario nel pomeriggio di sabato nonostante il lungo fine settimana festivo e quello che è successo per via della frana che sembra li abbia “intrappolati” a Portofino all’interno del castello ...

Alena Seredova : “Il mio segreto di bellezza sta nei geni”. E nell’acqua e limone : Alena Seredova, 40 anni compiuti lo scorso marzo, è di una bellezza disarmante e allo stesso tempo semplice. Non ha bisogno di make up elaborati o look eccentrici per farsi notare. Lei è splendida così com’è. L’abbiamo incontrata in un esclusivo hotel di Milano in veste di testimonial d’eccezione per presentare Venus Tribella, un trattamento innovativo e sicuro che migliora e ringiovanisce l’aspetto della pelle, con gli ...