Al volante in stato di ebbrezza | i carabinieri gli ritirano la patente

Foggia - migrante arrestato a Borgo Mezzanone : in un video Omar Jallow ammanettato alla ruota della volante : Tra le immagini relative alla presunta aggressione a danno dei poliziotti, denunciata alcuni giorni fa dal Sap, alcune mostrano il 26enne gambiano Omar Jallow ammanettato alla ruota dell’auto della polizia. È accovacciato, sporco di fango e con una ferita al braccio. Intorno a lui ci sono gli altri abitanti della baraccopoli di Borgo Mezzanone (in provincia di Foggia ) che protestano contro la polizia e cercano di aiutare il ragazzo. Il ...

Una volante della Polizia di Stato di Messina - ha investito violentemente contro alcune autovetture : Questa sera, una volante della Polizia di Stato di Messina nel corso di un inseguimento è rimasta coinvolta in un violento incidente verificatosi in via Garibaldi lato mare, all'incrocio esistente nei ...