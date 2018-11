Aggressione sul treno Roma-Lido | picchiato un ragazzo indiano e ferita una donna

'Sono fascista' : Aggressione sulla metro; Scontro Raggi-Tria per le buche di Roma; Ama - Comune verso 'no' a bilancio - : MANOVRA, VIA 180 MLN PER buche ROMA: E' Scontro Raggi-Tria 'Sono arrabbiata con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Spero che ci ripensi e lavorerò per questo'. Lo dice la sindaca di Roma, ...

Aggressione sulla metro Roma-Lido : botte e pugni. Immigrato a terra - donna ferita : Roma, rissa sulla metro Roma-Lido: un uomo alto e con la testa rasata se la prende con un Immigrato indiano. Interviene una donna per difenderlo, ma finisce con la faccia insanguinata. Le immagini ...

Aggressione choc sulla Roma-Lido : Una brutale Aggressione sulla Roma-Lido è documentata in un video pubblicato dalla pagina Facebook 'Riprendiamoci Roma'. Nel filmato, tagliato, si vede un giovane straniero che apostrofa e poi ...

29enne nero picchiato sul bus : “Ora è paralizzato - Aggressione razzista a Castel Volturno” : Un colpo alle spalle, dato con una violenza tale da lasciare paralizzato a vita Jerry, un ragazzo di 29 anni immigrato nel nostro Paese dal Ghana. Jerry lavorava come saldatore a Castel Volturno, ma ora è costretto a vivere su una sedia a rotelle e ad essere assistito 24 ore su 24 da medici e infermieri.Continua a leggere

Liam Gallagher - interrogatorio per l'Aggressione sulla fidanzata : L'ex frontaman degli Oasis Liam Gallagher è al centro di un'inchiesta da parte di Scotland Yard, per una presunta aggressione nei confronti della fidanzata Debbie Gwyther avvenuta durante l'estate. A ...

"Tu mi tradisci" e accoltella l'ex moglie : arrestato/ Bologna - Aggressione sul posto di lavoro di lei e fuga : "Tu mi tradisci" e accoltella l'ex moglie: arrestato 37enne georgiano. Si era presentato sul posto di lavoro di lei e dopo l'aggressione aveva tentato la fuga.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 18:59:00 GMT)

Sconti sullo spray anti-Aggressione - in collaborazione con un'armeria : polemica sull'iniziativa della Lega di Castellanza : Su una locandina a sfondo verde, la sezione della Lega di Castellanza, in provincia di Varese, pubblicizza il suo prossimo evento a favore della diffusione dello spray anti-aggressione. Non si tratta, però, di una campagna informativa, né di un dibattito sul tema, ma di un invito all'acquisto, con tanto di diffusione di buoni sconto e di conseguente pubblicità di un'armeria di Legnano."La sezione Lega di Castellanza in ...

Brutale Aggressione a coltellate sul green : uccisa la promessa spagnola del golf : Il mondo del golf è sotto shock dopo il Brutale assassionio della promessa spagnola Celia Barquin Arozamena. Ventidue anni e campionessa in carica dell'European Ladies Amateur Championship, è stata ...

Aggressione choc sul treno : seminudo costringe una ragazza a praticargli sesso orale : Peter Greenwood, 27enne inglese, lo scorso maggio si è reso protagonista di sconcertante assalto nei confronti di una ragazza indifesa che viaggiava sul treno per Dorking. La giovane è stata picchiata e derubata, oltre che costretta a soddisfare le voglie del suo aggressore. Ora però è arrivata la condanna.Continua a leggere

Dopo botte e insulti la benzina : seconda Aggressione in un mese per coppia gay di Verona : "Siamo spaventati" : insulti e botte in piazza Bra a Verona ad agosto; nella notte il lancio di benzina sul pianerottolo di casa. "Ora siamo davvero spaventati", ha commentato la coppia gay finita nel mirino di alcuni ...

Palermo - ragazzi gay di 15 e 16 anni insultati e picchiati : “Aggressione con caschi e pugni” : Aggressione gay a due ragazzi di 15 e 16 anni a Villa Giulia a Palermo. La coppia di adolescenti si trovava su una panchina quando è stata aggredita da un gruppo di 20enni con pugni e caschi. Hanno riportato lievi ferite, ma sono sotto choc: "Ognuno ha diritto alla vita e nessuno può permettersi di calpestare nessuno".Continua a leggere