Aggressione con coltello in sede Sony a Londra | ferite due persone

Brindisi - due arresti per l’Aggressione agli stranieri. Contestata l’aggravante dell’odio razziale : “Era ronda punitiva” : Sono accusati di aver picchiato con una mazza da baseball due stranieri, un ghanese e un senegalese, in quella che dagli uomini della Digos della questura di Brindisi viene considerata un’aggressione a sfondo razziale. Una ronda sfociata in un pestaggio, per la quale ora due persone sono state arrestate: sono Brindisini di 35 e 42 anni. L’episodio è avvenuto nella serata di venerdì 19 ottobre in pieno centro: le due vittime erano ...

Aggressione mortale in India : uomo lapidato con 20 mattoni dalle scimmie : La vittima è un 72enne che stava raccogliendo della legna in un campo poco lontano da casa sua quando il gruppo di scimmie lo ha preso di mira lanciandogli contro mattoni trafugati da un vicino edificio fatiscente.Continua a leggere

Ronda razzista a Brindisi - due migranti denunciano Aggressione : “Picchiati con mazze da baseball” : Due migranti hanno denunciato di aver subito un'aggressione con mazze da baseball, mentre un terzo è riuscito a sfuggire a un pestaggio grazie all'intervento di un passante. E' successo a Brindisi. La Digos è al lavoro per capire se gli episodi abbiano effettivamente una matrice razzista o siano di altra natura.Continua a leggere

Liverpool-Roma - Aggressione a Sean Cox : Lombardi condannato a tre anni : Il tifoso della Roma, Filippo Lombardi, è stato condannato a tre anni di carcere per disordini violenti compiuti lo scorso 24 aprile a Liverpool in occasione della semifinale d’andata di Champions League. Lombardi è stato invece dichiarato non colpevole di aggressione a mano armata ai danni del tifoso dei Reds, Sean Cox. Lombardi SOTTO CUSTODIA DA APRILE Lombardi, […] L'articolo Liverpool-Roma, aggressione a Sean Cox: Lombardi ...

Ultrà romanista assolto per l'Aggressione al tifoso irlandese durante Liverpool-Roma - condannato per gli scontri : Colpevole di aver provocato disordini violenti con un'altra trentina di tifosi romanisti, ma non di aver aggredito personalmente Sean Cox, fan irlandese del Liverpool ridotto in coma e tuttora semiparalizzato. Filippo Lombardi, 21enne ultrà della Roma, è stato condannato a tre anni di reclusione per i disordini del 24 aprile a margine della semifinale di Champion League Liverpool-Roma. È stato, però, assolto per ...

Scontri Liverpool-Roma : assolto anche il secondo tifoso giallorosso per l'Aggressione a Cox : Filippo Lombardi non ha colpito Cox, ma è stato condannato a tre anni di carcere per disordini violenti

Vidal - multa per evitare il carcere : «Aggressione con bottiglia di vodka» : Arturo Vidal di nuovo nei guai: il centrocampista cileno, ex Juventus e ora al Barcellona, ha avuto un inizio di carriera poco entusiasmante con il club spagnolo, ma continua a far parlare di...

Aggressione con una falce e scazzottata in strada : Prima l'Aggressione con una falce e poi nasce una scazzottata tra i due. E' quanto avvenuto stasera poco le 20 al Piano, nei pressi dell'incrocio tra via Giordano Bruno e via Scrima. Secondo una prima ...

Aggressione contro la sede dei Radicali Italiani : “È contro nostra politica pro migranti” : Un'Aggressione si è verificata questa mattina ai danni della sede nazionale del partito dei Radicali Italiani: quattro ragazzi hanno lanciato della vernice contro le vetrine e hanno lanciato un fumogeno. Nessun ferito. "È più che probabile che i violenti volessero fare pagare ai Radicali o il loro impegno sui diritti umani o sulla trasparenza e efficienza della gestione di un enorme carrozzone pubblico e partitocratico", ha detto Benedetto Della ...

Stefania Petyx aggredita con la troupe di Striscia La Notizia/ Video - la terribile Aggressione a Palermo : Stefania Petyx aggredita con la troupe di Striscia la Notizia. Ultime notizie Palermo, l'inviata del tg satirico in ospedale: "spinta giù dalle scale"(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 08:55:00 GMT)

Foggia - migranti contro la denuncia del Sap : “A Borgo Mezzanone nessuna Aggressione ai poliziotti” – VIDEO : “Resistenza sì, ma nessuna aggressione con calci e pugni”. A pochi giorni dalla denuncia del Sap, il sindacato autonomo di polizia, che lunedì 8 ottobre ha diffuso la notizia di un arresto di un migrante nella baraccopoli abusiva di Borgo di Mezzanone finito con due poliziotti accerchiati e picchiati da 50 stranieri, su Facebook sono comparsi alcuni VIDEO dell’accaduto. Insieme alle testimonianze dei migranti presenti, che ...

Nuove accuse di molestie a Kevin Spacey - il racconto dell’Aggressione sessuale ad un massaggiatore : Nuove accuse di molestie Kevin Spacey che vanno dal tentato abuso sessuale all'aggressione fisica arrivano da un massaggiatore che lo ha citato in giudizio lo scorso giovedì. L'ex attore di House of Cards, caduto in disgrazia a 59 anni sulla scia del caso Weinstein, è accusato di svariati reati a sfondo sessuale, dalla molestia all'aggressione fisica e verbale fino al tentato rapimento da parte della presunta vittima, identificata con lo ...

Usa - la deposizione di Ford contro il giudice Kavanaugh : 'Lui rideva durante l'Aggressione' : 'Alzarono il volume della musica. Fui spinta sul letto e Brett si mise sopra di me. Iniziò a muovere le mani sul mio corpo e a strusciarsi'....

Kavanaugh - la Ford conferma l’accusa di Aggressione sessuale : “E’ mio dovere civico” : «Sono qui oggi non perché volevo esserci. Sono terrorizzata. Sono qui perché credo sia mia dovere civico dirvi la verità»: così la docente di psicologia Christine Blasey Ford nella dichiarazione scritta con cui oggi aprirà la sua testimonianza alla commissione Giustizia del Senato confermando di aver subito durante una festa nel 1982 una aggressio...