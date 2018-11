fanpage

: Paolo Galluzzi del @museogalileo annuncia la scoperta di 7000 lastre fotografiche in vetro dei codici di #Leonardo,… - UffiziGalleries : Paolo Galluzzi del @museogalileo annuncia la scoperta di 7000 lastre fotografiche in vetro dei codici di #Leonardo,… - PaoloGiuliano4 : Acquisizione dei documenti del decreto ingiuntivo nell'opposizione al decreto - il_dubbioso : RT @PolimericaNews: Dopo la consultazione con i sindacati e la firma dell’atto di compravendita, Versalis ha completato l’acquisizione dei… -

(Di venerdì 2 novembre 2018) Cassazione 28.9.2018 n. 23455 iallegati alla richiesta di., seppur non prodotti nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice, in forza del principio "di non dispersione della prova" ormai acquisita al processo, e non possono perciò essere considerati nuovi.