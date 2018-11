Accadde oggi | il 3 novembre 1957 la cagnolina Laika moriva nello Spazio a bordo dello

Accadde oggi - 3 novembre 2010 : Inzaghi strepitoso contro il Real Madrid - l’attaccante entra nella storia : Inzaghi inizia la stagione 2010-2011 segnando il gol del definitivo 4-0 a San Siro contro il Lecce nella prima giornata di campionato. Dopo essere stato superato da Raúl come miglior marcatore nelle competizioni UEFA per club il 20 ottobre 2010 (doppietta all’Hapoel Tel Aviv), il 3 novembre 2010 anche Inzaghi, nel match contro il Real Madrid, segna una doppietta che gli consente di raggiungere nuovamente lo spagnolo a quota 70 gol ...

Accadde oggi - il 2 novembre del 2012 cancellata la maratona di New York per i danni causati dall’uragano Sandy [FOTO] : 1/10 ...

Accadde oggi - 2 novembre 1999 : la rovesciata storica di Bressan : Mauro Bressan è un ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista. Nel 1999 è acquistato dalla Fiorentina. Ha fatto parte della rosa viola dal 1999 al 2001, compagno dei vari Gabriel Batistuta, Manuel Rui Costa ed Enrico Chiesa. Segnò un gol in rovesciata nell’ultima partita della fase a gironi di Champions League contro il Barcellona allo Stadio Artemio Franchi nella stagione 1999-2000: la palla proveniva dall’alto ed era ...

Accadde oggi : nel 1814 il Congresso di Vienna dalle cui idee nacquero le Nazioni Unite dopo un secolo : Voluto dalle principali grandi potenze per ridisegnare il volto dell’Europa dopo la tempesta napoleonica, il Congresso di Vienna si aprì l’1 novembre 1814 e durò, interrotta solo dai ‘cento giorni’ di Napoleone sfociati nella battaglia di Waterloo, fino al 9 giugno del 1815. L’Italia ne uscì divisa in dieci staterelli, la maggior parte dominati dall’Austria. La conferenza tra gli stati si tenne presso il castello di Schönbrunn, allora capitale ...

Accadde oggi : con le 95 tesi di Lutero nel 1517 nasce la religione protestante : Il 31 ottobre 1517 nasce la religione protestante. Con l’affissione sul portale della chiesa d’Ognissanti di Wittemberg, in Sassonia, delle 95 tesi con le quali si contesta Roma e la pratica delle indulgenze, si consuma di fatto lo strappo tra il pastore Martin Lutero e la Chiesa di papa Leone X. oggi, il giorno della Riforma è una festa religiosa a tutti gli effetti che serve per celebrare la Riforma protestante da parte dei Luterani e dei ...

Accadde oggi - 31 ottobre 1988 : esordio di Paolo Maldini con la Nazionale : Il debutto in Nazionale maggiore di Paolo Maldini avviene, a 19 anni, il 31 marzo 1988 a Spalato in Jugoslavia-Italia (1-1). Nello stesso anno, Maldini viene convocato per disputare il campionato d’Europa 1988 e gioca titolare tutte le quattro partite disputate dagli azzurri, sconfitti in semifinale dall’URSS. Due anni dopo, Maldini è ancora convocato da Vicini, stavolta per disputare il campionato del mondo 1990. Il giovane ...

Accadde oggi - 30 ottobre 1977 : Renato Curi muore in campo : Renato Curi è stato un calciatore italiano, di ruolo centrocampista. È ricordato per via della morte avvenuta durante la gara Perugia-Juventus. La gara venne disputata allo stadio Comunale di Pian di Massiano, che oggi porta il suo nome. Oltre che l’impianto di Perugia, anche una squadra porta il suo nome, la Renato Curi Angolana che gioca a Città Sant’Angelo, nel pescarese; nato nelle Marche, Curi si era infatti trasferito sin ...

Accadde oggi : nel 1945 venduta la prima penna Bic - ecco come un italiano “sottrasse” l’idea ad un ungherese : La prima ‘Bic’, marchio inventato dal barone italo-francese Marcel Bich, che comprò durante la seconda guerra mondiale il brevetto da Laszlo Jozsef Birò, venne messa in vendita in un grande magazzino di New York il 29 ottobre 1945. La penna destinata a rivoluzionare completamente il mondo della scrittura era nata quasi casualmente: era la fine degli anni ’30 e Birò, giornalista ungherese, ebbe l’intuizione della penna a sfera osservando alcuni ...

Accadde oggi - 29 ottobre 2014 : muore Klas Ingesson : Klas Inge Ingesson è stato un calciatore e allenatore di calcio svedese, di ruolo centrocampista. Dopo aver giocato nelle massime serie di Svezia, Belgio, Paesi Bassi e Inghilterra arrivò in Serie A, al Bari, nel 1995, restando in Puglia anche dopo la retrocessione e contribuendo, con 8 reti all’immediata risalita nella stagione 1996-1997. In Serie A dal 1998 al 2000 giocò nel Bologna, con cui disputò 64 partite. Poi esperienze con ...

Accadde oggi : nel 1922 la marcia su Roma con la quale Mussolini prese il potere con la forza : Il 28 ottobre 1922 si conclude la marcia su Roma cominciata due giorni prima, con la quale le camicie nere fasciste conquistano il potere. Vittorio Emanuele III si rifiuta infatti di firmare lo stato d’assedio usando l’esercito contro i manipoli di Benito Mussolini e inizia di fatto una dittatura che si concluderà il 25 luglio 1943. La decisione di un’azione forte da parte del partito fascista venne presa il 16 ottobre, nel corso di ...

Accadde oggi : il 28 ottobre 1997 Franco Baresi dà l’addio al calcio : Accadde oggi- Franco Baresi il 28 ottobre 1997 chiude la carriera e dà l’addio con una partita tra Milan e All Stars. Grandi campioni in campo a San Siro, da Van Basten a Gullit a Papin a Baggio, compagni di squadra con cui ha raccolto grandi successi. Emozionante il giro di campo finale del capitano rossonero, con tutto lo stadio in piedi ad applaudirlo. Da quel giorno la maglia numero 6 è stata tolta. Baresi nel Milan ha vinto sei ...

Accadde oggi - 27 ottobre 1999 : la Fiorentina sbanca Wembley : Continua il programma con la nostra rubrica ‘Accadde oggi’, giornata molto importante per i tifosi della Fiorentina. Nel campionato 1999-2000, la Fiorentina allenata da Giovanni Trapattoni si classificò settima accedendo alla Coppa UEFA. L’argentino Batistuta, nella sua ultima stagione a Firenze, segnò 23 reti arrivando secondo nella classifica marcatori alle spalle di Andry Shevchenko (capocannoniere con 24 centri). In ...

Accadde oggi : nel 1860 Garibaldi consegnò il Meridione a Vittorio Emanuele II a Teano : Era il 26 ottobre 1860 quando si svolse uno degli episodi più significativi della storia italiana: l’incontro di Teano tra Giuseppe Garibaldi e Vittorio Emanuele II, con il quale terminò ufficialmente la spedizione dei Mille. Il re di Sardegna, dopo aver occupato i territori pontifici nelle Marche e nell’Umbria, era andato incontro all’eroe dei due mondi, che aveva respinto l’esercito borbonico nella battaglia del Volturno e aveva portato a ...

Accadde oggi - 26 ottobre 1863 : nasce il calcio : Continua l’appuntamento con la rubrica ‘Accadde’oggi. Il 24 ottobre 1857 a Sheffield, Nathaniel Creswick fondò la prima squadra di calcio della storia: lo Sheffield FC. Pochi anni dopo, il 26 ottobre 1863, a Londra, presso la Free Mason’s Tavern, venne fondata la Football Association, prima federazione calcistica nazionale che unificò definitivamente il regolamento. Queste scelte posero fine al dubbio che riguardava ...