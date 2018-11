«A Certosa per le vittime del Morandi»

Bagnasco : «Sono qui a Certosa per ricordare le vittime del Morandi : «Sono qui per stare vicino ai parenti delle vittime del crollo del Morandi e a tutti quelli che stanno soffrendo». Queste le parole dell’arcivescovo durante la celebrazione dei defunti nella parrocchia di San Bartolomeo

Certosa - parcheggio aperto da Rfi. Bucci : bando per un parco al Campasso | : Inaugurato il park di interscambio: 86 posti auto. Il sindaco: «Un lavoro che avevamo progettato anche prima della tragedia»|

Il Buridda prende gli ordini e fa la spesa per tutti al mercato di Certosa : osce di pollo: sei euro al chilo. Spinaci già puliti, mezzo chilo, due euro e cinquanta a confezione. Basilico 1,5 al mazzo, 3 per quattro euro. Grana padano dopo 18 mesi, offertona: su un kg, 12 euro ...

Genova : 500 Moto a Certosa per non dimenticare il Ponte Morandi : Oltre cinquecento partecipanti al Distinguished Gentleman's Race hanno invaso pacificamente le strade di Certosa, negozi aperti ed una raccolta di soldi per gli sfollati di Via Porro -

Fungaiolo vaga da solo nel bosco vicino alla Certosa di Pesio per 4 ore - salvato : Un uomo di 60 anni si è smarrito oggi pomeriggio , 21 settembre, mentre cercava funghi nei boschi vicino alla Certosa di Chiusa Pesio, in provincia di Cuneo. Il Fungaiolo ha vagato da solo per quattro ...

140 candeline per Sergio e Dario Cusani alla Certosa di San Martino : Gherardo Colombo manda un messaggio d’auguri : Gemelli, praticamente separati alla nascita, identici principi, somiglianza poca, stessa napoletaneità che scorre nelle vene. Dario e Sergio Cusani, due facce della stessa luna, figli dell’alta borghesia, (il padre era un industriale del rame) compiono 70 anni. Per chi come me li conosce da una mezza vita, fa un certo effetto. Intanto non hanno l’aria attempata di signori di mezz’età, sembrano due ragazzini, jeans e zaino di cuoio, con la ...