2 Novembre | 7 milioni di italiani acquistano piante e fiori per porgerli in dono ai

1° Novembre : 7 - 3 milioni di italiani in viaggio per il ponte lungo : “Sarà un ponte lungo quello che gli italiani potranno godersi per la ricorrenza del 1° novembre, anche grazie ad un calendario particolarmente favorevole, che invoglia ad allungare la durata della vacanza, concedendo alle persone una buona opportunità per godere una meritata pausa ed offrendo al mercato una piccola occasione di riscatto, dopo una stagione estiva in chiaroscuro”: lo ha dichiarato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, ...