Xiaomi Mi MIX 3 presentato ufficialmente in Italia

Xiaomi Mi Mix 3 ha uno slider robusto ma sarà pratico? Le nostre prime impressioni (video) : Che siate amanti del notch o meno, Xiaomi ha una alternativa per voi. Xiaomi Mi Mix 3 è il nuovo smartphone della casa […] L'articolo Xiaomi Mi Mix 3 ha uno slider robusto ma sarà pratico? Le nostre prime impressioni (video) proviene da TuttoAndroid.

Disponibilità Xiaomi Mi MIX 3 in Italia : trapelati i primi dettagli : Abbiamo già avuto il piacere di parlarvi dello Xiaomi Mi MIX 3, l'ultimo capolavoro del brand cinese, che il produttore ha presentato proprio quest'oggi al pubblico Italiano. Dopo avervi raccontato giorni fa delle specifiche tecniche del dispositivo (potete consultarle in questo articolo dedicato), adesso vogliamo concentrarci sui dettagli relativi alla commercializzazione presso il nostro mercato. Partiamo col dirvi che lo Xiaomi Mi MIX 3 ...

Mi Mix 3 - lo smartphone tutto-schermo di Xiaomi : (Foto: Lorenzo Longhitano) Nonostante sia stato presentato ufficialmente a Pechino qualche settimana fa, il promettente smartphone Xiaomi Mi Mix 3 non farà probabilmente in tempo a giocarsi la partita di migliore gadget dell’anno sul nostro territorio. Lo ha annunciato l’azienda oggi, riferendo che la finestra di lancio indicativa del dispositivo si apre a fine dicembre per chiudersi a gennaio 2019. Peccato, perché il telefono ha ...

Xiaomi ci spiega come funziona il meccanismo a scorrimento di Xiaomi Mi MIX 3 : Xiaomi ci spiega cosa si nasconde dietro la tecnologia utilizzata per realizzare il meccanismo a scorrimento di Xiaomi Mi MIX 3. L'articolo Xiaomi ci spiega come funziona il meccanismo a scorrimento di Xiaomi Mi MIX 3 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Mix 3 - lo smartphone che 'nasconde' la fotocamera frontale : Il dispositivo top di gamma potente e economico (poco più di 400 euro), Ram fino a 10 GB e schermo Amoled da 6.39''. Da novembre in vendita in Cina

Il nuovissimo Xiaomi MI MIX 3 è già in sconto su GeekBuying con questo codice! : Conosciamo già bene l’affidabilità e convenienza di GeekBuying nell’acquisto di dispositivi cinesi, e non a caso ve lo abbiamo raccomandato come uno dei migliori store cinesi, soprattutto quando si parla dell’acquisto di dispositivi da brand leggi di più...

Ecco il primo unboxing di Xiaomi Mi MIX 3 e nella confezione c’è un caricabatterie wireless : A distanza di qualche giorno dalla presentazione ufficiale dello Xiaomi Mi MIX 3, lo smartphone del produttore cinese è già protagonista di un primo unboxing L'articolo Ecco il primo unboxing di Xiaomi Mi MIX 3 e nella confezione c’è un caricabatterie wireless proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 27 ottobre : LG G6 - Huawei P20 Pro - Xiaomi Mi MIX 2 e tanti altri ancora : Gli Smartphone oggi in offerta sono: LG G6, Huawei P20 Pro, Sony Xperia XZ2 Compact, Xiaomi Mi A2 e Xiaomi Mi MIX 2. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 27 ottobre: LG G6, Huawei P20 Pro, Xiaomi Mi MIX 2 e tanti altri ancora proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Mix 3 : prezzo - caratteristiche e data di uscita : A meno di sette mesi di distanza dal Mi Mix 2S, Xiaomi sposta ancora più in alto l’asticella lanciando il nuovo Xiaomi Mi Mix 3, il primo davvero a tutto schermo e potentissimo, essendo il primo smartphone in assoluto ad ospitare 10 GB di RAM e la compatibilità per la ricezione in 5G. Ma soprattutto è il terzo dispositivo cinese di fascia alta con un enorme rapporto tra pixel e corpo (93,4%) ottenuto nascondendo le fotocamere frontali su ...

Xiaomi Mi MIX 3 ha una Fotocamera da Top di Gamma ma costa appena 400 euro : Il nuovo smartphone top di Gamma Xiaomi, il Mi MIX 3 è ufficiale ed inizia a far parlare di se con il comparto fotografico che è ai massimi livelli dietro solo a 3 top di Gamma concorrente ma il Mi Mix 3 costa appena 400 euro Xiaomi Mi MIX 3 ha una Fotocamera incredibile. Lo […]

Xiaomi Mi MIX 3 ha una Fotocamera da Top di Gamma ma costa appena 400 euro : Il nuovo smartphone top di Gamma Xiaomi, il Mi MIX 3 è ufficiale ed inizia a far parlare di se con il comparto fotografico che è ai massimi livelli dietro solo a 3 top di Gamma concorrente ma il Mi Mix 3 costa appena 400 euro Xiaomi Mi MIX 3 ha una Fotocamera incredibile. Lo […]

Xiaomi Mi MIX 2S e Mi 8 miglioreranno la fotocamera : Con la presentazione di Xiaomi Mi MIX 3 possiamo dire che la composizione della line-up degli smartphone top di gamma è quasi completa in quanto all’appello manca solo OnePlus 6T. Una delle caratteristiche di spicco del nuovo gioiellino di leggi di più...

La fotocamera di Xiaomi Mi MIX 2S e Mi 8 riceverà un aggiornamento con le funzioni di Mi MIX 3 : Lei Jun ha annunciato che Xiaomi mi MIX 2S e Mi 8, che utilizzano lo stesso comparto fotografico di MIX 3, riceveranno un aggiornamento della fotocamera. L'articolo La fotocamera di Xiaomi Mi MIX 2S e Mi 8 riceverà un aggiornamento con le funzioni di Mi MIX 3 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 3 : una fotocamera da top di gamma : Era davvero tanta l’attesa che stava crescendo attorno alla presentazione di Xiaomi Mi MIX 3 e finalmente lo smartphone è stato svelato al mondo intero. Se la maggior parte delle caratteristiche erano già note, come leggi di più...