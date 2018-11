Xiaomi annuncia le Bluetooth Collar Headphone Youth Edition da 20 euro

Qualcomm annuncia Snapdragon 675 e una versione ridotta del modulo antenna mmWave : Xiaomi e OnePlus in prima fila : Qualcomm annuncia Snapdragon 675, che dovrebbe essere utilizzato da Xiaomi il prossimo anno, e si prepara all'arrivo dei primi smartphone5G sul mercato. L'articolo Qualcomm annuncia Snapdragon 675 e una versione ridotta del modulo antenna mmWave : Xiaomi e OnePlus in prima fila proviene da TuttoAndroid.

Partono da 160 euro le nuove Xiaomi Mi TV - annunciate in quattro varianti : Xiaomi ha presentato oggi 4 smart TV, con prezzi compresi tra i 1.299 yuan e i 4.499 yuan, tra i 162 e 561 euro , con uno sconto di 300 yuan sul prezzo di listino.

Xiaomi annuncia le cuffie Xiaomi Half in-ear Type-C - in vendita a 12 euro da domani : Da domani, 20 settembre 2018, le cuffie intrauricolari Xiaomi Half in-ear Type-C saranno in vendita al prezzo di 99 Yuan, circa 12 euro, nel negozio online ufficiale Mi.com. Le cuffie pesano 15 grammi e sono disponibili nei colori bianco e nero con rivestimento in ceramica lucida accompagnate da un robusto cavo usb Type-C in materiale TPE morbido lungo 1,5 metri.