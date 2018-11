X Factor 2018 | anticipazioni seconda puntata | ospiti Sting | Shaggy e i Dark Polo Gang

X Factor 12 : la puntata del 1° novembre 2018 in tempo reale dalle ore 21 : 15 : X Factor 12 è un talent show di Sky, condotto da Alessandro Cattelan, con la partecipazione di Mara Maionchi, Manuel Agnelli, Lodo Guenzi e Fedez nel ruolo di giudici, in onda ogni giovedì sera, a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno HD.X Factor 12: le anticipazioni del 1° novembre 2018prosegui la letturaX Factor 12: la puntata del 1° novembre 2018 in tempo reale dalle ore 21:15 pubblicato su TVBlog.it 01 novembre 2018 19:35.

X Factor 2018 Red Bricks Foundation cantano Thoiry VIDEO : La seconda puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 1 novembre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si sono esibiti i Red Bricks Foundation della categoria Gruppi di Lodo Guenzi. Ecco la loro esibizione e il brano che hanno cantato. RIASSUNTO DEL SECONDO LIVE X Factor 2018 Red Bricks Foundation cantano Thoiry Alessandro Cattelan ha presentato come sempre anche questo nuovo ...

X Factor 2018 Seveso Casino Palace cantano Amore e Capoeira VIDEO : La seconda puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 1 novembre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si sono esibiti i Seveso Casino Palace della categoria Gruppi di Lodo Guenzi. Ecco la loro esibizione e il brano che hanno cantato. RIASSUNTO DEL SECONDO LIVE X Factor 2018 Seveso Casino Palace cantano Amore e Capoeira Alessandro Cattelan ha presentato come sempre anche ...

X Factor 2018 BowLand cantano No Roots di Alice Merton VIDEO : La seconda puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 1 novembre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si sono esibiti i BowLand della categoria Gruppi di Lodo Guenzi. Ecco la loro esibizione e il brano che hanno cantato. RIASSUNTO DEL SECONDO LIVE X Factor 2018 BowLand cantano No Roots di Alice Merton Alessandro Cattelan ha presentato come sempre anche questo nuovo appuntamento ...

X Factor 2018 Emanuele Bertelli canta Zingarello di Ghali VIDEO : La seconda puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 1 novembre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si è esibito Emanuele Bertelli della categoria Under Uomini di Mara Maionchi. Ecco la sua esibizione e il brano che ha cantato. RIASSUNTO DEL SECONDO LIVE X Factor 2018 Emanuele Bertelli canta Zingarello di Ghali Alessandro Cattelan ha presentato come sempre anche questo ...

X Factor 2018 Anastasio canta Se Piovesse il Tuo Nome di Elisa VIDEO : La seconda puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 1 novembre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si è esibito Anastasio della categoria Under Uomini di Mara Maionchi. Ecco la sua esibizione e il brano che ha cantato. RIASSUNTO DEL SECONDO LIVE X Factor 2018 Anastasio canta Se Piovesse il Tuo Nome di Elisa Alessandro Cattelan ha presentato come sempre anche questo nuovo ...

X Factor 2018 Leo Gassmann canta Next To Me degli Imagine Dragons VIDEO : La seconda puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 1 novembre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si è esibito Leo Gassmann della categoria Under Uomini di Mara Maionchi. Ecco la sua esibizione e il brano che ha cantato. RIASSUNTO DEL SECONDO LIVE X Factor 2018 Leo Gassmann canta Next To Me degli Imagine Dragons Leo Gassmann è arrivato ai Live Show dopo aver conquistato ...

X Factor 2018 Luna Melis canta God Is a Woman di Ariana Grande e Cardi B. VIDEO : La seconda puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 1 novembre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si è esibita Luna Melis della categoria Under Donne di Manuel Agnelli. Ecco la sua esibizione e il brano che ha cantato. RIASSUNTO DEL SECONDO LIVE X Factor 2018 Luna Melis canta God Is a Woman Luna Melis è arrivata ai Live Show dopo aver conquistato il pubblico alle ...

X Factor 2018 Martina Attili canta Sober di Demi Lovato VIDEO : La seconda puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 1 novembre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si è esibita Martina Attili della categoria Under Donne di Manuel Agnelli. Ecco la sua esibizione e il brano che ha cantato. RIASSUNTO DEL SECONDO LIVE X Factor 2018 Martina Attili canta Sober Martina Attili è arrivata ai Live Show dopo aver conquistato il pubblico alle ...

X Factor 2018 seconda puntata : riassunto - esibizioni - eliminato 1 novembre : La seconda puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 1 novembre 2018. Ecco di seguito tutte le esibizioni della serata, gli ospiti e chi è stato eliminato. SCOPRI TUTTO SU #XF12 X Factor 2018 seconda puntata riassunto: tutte le esibizioni Anastasio con Se Piovesse il Tuo Nome di Elisa Emanuele Bertelli con Zingarello di Ghali Leo Gassmann con Next To Me degli Imagine ...

X Factor 2018 Sherol dos Santos canta Rank and File di Moses Sumney VIDEO : La seconda puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 1 novembre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si è esibita Sherol dos Santos della categoria Under Donne di Manuel Agnelli. Ecco la sua esibizione e il brano che ha cantato. RIASSUNTO DEL SECONDO LIVE X Factor 2018 Sherol dos Santos canta Rank and File di Moses Sumney Sherol dos Santos è arrivata ai Live Show dopo ...

X Factor 2018 - secondo live in diretta : ecco i brani della serata : Lodo Guenzi - X Factor 2018 Dopo l’esordio di giovedì scorso, prosegue la gara live di X Factor 2018 con la seconda puntata. Su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del giovedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’X Factor Arena. X Factor 2018: anticipazioni secondo live Dalle 21.15, in diretta su SkyUno, Alessandro Cattelan conduce la seconda ...

X Factor 2018 Anticipazioni : questa sera il secondo appuntamento con i Live : Nuovo appuntamento con la manche decisiva del talent show condotto da Alessandro Cattelan, stasera su Sky Uno.

X Factor 12 : la puntata del 1° novembre 2018 in diretta dalle ore 21 : 15 : X Factor 12 è un talent show di Sky, condotto da Alessandro Cattelan, con la partecipazione di Mara Maionchi, Manuel Agnelli, Lodo Guenzi e Fedez nel ruolo di giudici, in onda ogni giovedì sera, a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno HD.X Factor 12: le anticipazioni del 1° novembre 2018prosegui la letturaX Factor 12: la puntata del 1° novembre 2018 in diretta dalle ore 21:15 pubblicato su TVBlog.it 01 novembre 2018 08:13.