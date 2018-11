X Factor 12 | la puntata del 1° novembre 2018 in diretta dalle ore 21 | 15

#XF12 – X Factor 12 – Puntata del 01/11/2018 – Il secondo Live Show in diretta su Sky Uno HD. Ospiti : la Dark Polo Gang. : Seconda Puntata dei Live Show della dodicesima edizione di X Factor, la settima in onda in diretta e in esclusiva su Sky Uno HD (canale 105/108). Al timone della versione italiana di uno dei talent Show più famosi del mondo c’è sempre Alessandro Cattelan. Si comincia, quindi, con la gara vera e propria, dopo che, nei primi sette appuntamenti trasmessi nelle scorse settimane, i concorrenti sono stati ridotti da oltre 50.000 a soli dodici, ...

X Factor 2018 entra nel vivo : ospiti della prossima puntata Sting e la Dark Polo Gang : Prosegue la gara dei Live di X Factor 2018. E se i concorrenti, rimasti in undici dopo l’eliminazione di Matteo Costanzo della squadra degli Over iniziano a prendere le misure del nuovo palco e di una competizione che promette scintille, i giudici – Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Lodo Guenzi – hanno iniziato a rodarsi nella loro nuova formazione. Il secondo live show del talent andrà in onda giovedì 1 novembre alle 21.15 in diretta ...

X Factor 2018 - prima puntata dei Live : riassunto e eliminato del 25 ottobre : X Factor 2018, riassunto della prima puntata dei Live: serata del 25 ottobre La prima puntata dei Live di X Factor 2018 si è aperta con la presentazione di tutte le squadre. Un videoclip in cui ognuno dei 12 concorrenti si è espresso con una frase. Sarà una bella battaglia quest’anno, ci sono molti talenti […] L'articolo X Factor 2018, prima puntata dei Live: riassunto e eliminato del 25 ottobre proviene da Gossip e Tv.

#XF12 – X Factor 12 – Puntata del 25/10/2018 – Il primo Live Show in diretta su Sky Uno HD. Ospiti : i Maneskin. : Prima Puntata dei Live Show della dodicesima edizione di X Factor, la settima in onda in diretta e in esclusiva su Sky Uno HD (canale 105/108). Al timone della versione italiana di uno dei talent Show più famosi del mondo c’è sempre Alessandro Cattelan. Si comincia, quindi, con la gara vera e propria, dopo che, nei primi sette appuntamenti trasmessi nelle scorse settimane, i concorrenti sono stati ridotti da oltre 50.000 a soli dodici, ...