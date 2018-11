Vrsaljko : Inter forte - possiamo migliorare : Lo ha detto il terzino dell'Inter, Sime Vrsaljko, Intervistato da Sky Sport. "Scudetto? Siamo consapevoli di essere forti, ci siamo ripresi dopo avere sbagliato all'inizio. La stagione è lunga, ...

Lazio-Inter 0-2 - diretta LIVE in tempo reale : ammoniti Radu e Vrsaljko – i video dei gol : 48′ ammoniti Radu E Vrsaljko, il primo per gioco falloso il secondo per proteste 47′ Punizione a giro di Cataldi, Handanovic para con difficoltà Ore 21.30 inizia il secondo tempo di Lazio-Inter 45′ Finisce il primo tempo del match dell’Olimpico 40′ GOL DELL’INTER, 0-2 BROZOVIC. Su sviluppo di angolo controllo e tiro secco di Brozovic, […] L'articolo Lazio-Inter 0-2, diretta LIVE in tempo reale: ammoniti ...

Inter-Milan : Vrsaljko e Vecino dal 1' : ANSA, - MILANO, 21 OTT - Inter e Milan sono pronte ad affrontarsi in un derby dai grandi numeri. Saranno 78.725 gli spettatori presenti stasera a San Siro, mai così tanti per una stracittadina dal 13 ...

Inter - infortuni : Brozovic e Vrsaljko lasciano il ritiro della Croazia : Campanello d'allarme in casa Inter per le condizioni di Marcelo Brozovic e Sime Vrsaljko, di ritorno dal ritiro della Croazia. La Nazionale di Dalic non potrà contare sui due giocatori nerazzurri per ...

Infortunio Vrsaljko - nuovo allarme per l’Inter : il croato salta le due partite con la propria Nazionale : Persistenti problemi al ginocchio hanno spinto il ct della Croazia a rispedire a casa Vrsaljko, convocando al suo posto Bartolec nuovo stop per Sime Vrsaljko, tornato in campo dopo un mese di stop nel match vinto dall’Inter a Ferrara contro la Spal. Persistenti problemi al ginocchio hanno spinto il ct della Croazia a rispedire a casa l’esterno difensivo di Spalletti, che salterà dunque la partita contro l’Inghilterra in ...

Probabili formazioni / Spal Inter : Vrsaljko sta tornando. Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : Probabili formazioni Spal Inter: la Diretta tv, l’ orario e le notizie live su moduli e titolari alla vigilia della partita di Serie A per la 8^ giornata(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 18:49:00 GMT)

Serie A Inter - le convocazioni per la Spal. Vrsaljko - semaforo verde : MILANO - Giornata di convocazioni per il tecnico dell' Inter Luciano Spalletti . L'allenatore nerazzurro, in vista del match di campionato in programma al Mazza contro la Spal domani sera alle 20.30, ...

Inter - Vrsaljko convocato per il Psv : ANSA, - MILANO, 2 OTT - C'è anche Sime Vrsaljko tra i 20 convocati dell'Inter per la gara di domani in Champions League contro il Psv Eindhoven. Il terzino croato, out dallo scorso 11 settembre per un'...

Champions League - Psv-Inter : c’è Vrsaljko tra i convocati : Novità tra i convocati in vista di Psv-Inter di Champions: Vrsaljko si è allenato in mattinata con i compagni e ed è partito alla volta dell’Olanda con la squadra. Spalletti potrà averlo a disposizione per la seconda partita di Champions League. Il croato, arrivato in estate dall’Atletico Madrid, è da un po’ ai box per un fastidio che si trascina dietro dal Mondiale. Adesso, però, il terzino sembra aver superato il ...

Inter - Spalletti ne chiama 22 : out Vrsaljko : ROMA - L' Inter si appresta a vivere la gara del Giuseppe Meazza di Milano col Cagliari di Rolando Maran , in programma domani sera, sabato 29 settembre, alle 20.30 e valida per la settima giornata di ...