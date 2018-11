Volley | SuperLega 2018-2019 | Perugia indemoniata | Leon show e Civitanova crolla 3-0!

LIVE Civitanova-Perugia - SuperLega Volley in DIRETTA : big match stellare - sfida da urlo tra Juantorena e Leon : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Perugia, big match valido per la quarta giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. All’Eurosuole Forum andrà in scena lo scontro diretto tra le prime due della classifica, le grandi favorite dello scudetto che si presentano all’appuntamento da imbattute: si preannuncia grande spettacolo tra due autentiche corazzate che si daranno ...

Civitanova-Perugia - SuperLega Volley 2018-2019 : oggi il big-match. Programma - orario d’inizio e tv (1° novembre) : oggi giovedì 1° novembre si gioca Civitanova-Perugia, match valido per la quarta giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. Si preannuncia grande spettacolo all’Eurosuole Forum, si sfidano le prime due della classifica che si presentano all’appuntamento a punteggio pieno: la supersfida tra la Lube e i Block Devils è ormai diventata una grande classica della nostra pallavolo, nella passata ...

Volley SuperLega 2018-2019 - quarta giornata : che sfida Perugia-Civitanova! Chi va in fuga? : Ognissanti con supersfida nel massimo campionato di Volley italiano. Quella che, secondo tanti, è la finale annunciata della Superlega, che poi sarebbe l’atto conclusivo bis dello scorso anno, va in scena domani tra Civitanova e Perugia: c’è tanto Cuba (anche se di Cuba sono rimaste solo le radici) in campo, una sorta di Nazionale fantasma quella caraibica che potrebbe essere decisiva negli equilibri dell’assegnazione dello scudetto: dalla parte ...

Civitanova-Perugia - Superlega Volley 2018-2019 : programma - orario e tv. Il big match della quarta giornata : Giovedì 1° novembre alle ore 16.00 all’EuroSoule Forum andrà in scena il big match della quarta giornata di Superlega 2018/2019 di volley maschile tra Cucina Lube Civitanova e Sir Safety Conad Perugia. Un incontro tanto atteso che vede sfidarsi due compagini assai qualificate del torneo nostrano, motivate a centrare il bersaglio grosso in questo scontro diretto. I Campioni d’Italia hanno deluso durante la recente Supercoppa ma ...

Volley : Superlega - Berger operato con successo a Milano : Lo schiacciatore austriaco della Sir Safety Conad Perugia Alexander Berger è stato operato oggi a Milano per rimuovere una fastidiosa ernia discale. Nei prossimi giorni saranno valutati i tempi di ...

Volley - SuperLega 2018 : le pagelle della terza giornata. Leon fenomeno - Sokolov-Simon coppia d’oro - bordate Boyer : Nel weekend si è disputata la terza giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito le consuete pagelle per scoprire i migliori giocatori di questo turno. WILFREDO Leon: 9. Questo è il vero fenomeno che tutti si aspettavano, questo è il CR7 della pallavolo, questo è il miglior giocatore del mondo: 26 punti, mirabolante 66% in attacco, 4 aces, protagonista assoluto della vittoria di Perugia contro ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : terza giornata - Perugia batte Trento! Civitanova espugna Verona - ok Modena : Oggi si è completata la terza giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Dopo il successo di Latina su Milano nell’anticipo di ieri, domenica spettacolare con tanti scontri diretti che hanno regalato diverse emozioni. Perugia e Civitanova rimangono le uniche squadre a punteggio pieno, tallonate da Modena a una sola lunghezza di distanza mentre è arrivata la prima sconfitta stagionale per ...

Volley - Superlega 2018-2019. Primo sigillo per Latina sul campo di una Revivre a corrente alternata : 2-3 : Primo sigillo stagionale per la Top Volley Latina che, nell’anticipo della terza giornata di Superlega, espugna il PalaLido di Milano al termine di una vera e propria maratona durata due ore e mezzo. I laziali di Tubertini vincono 3-2 mostrando di essere più avanti nel percorso di amalgama rispetto ad una Revivre Axopower Milano discontinua e che paga a caro prezzo l’assenza dell’opposto olandese Abdel Aziz, anche se (seppure a ...

Volley : Superlega - Milano-Latina è l'antipasto della 3a giornata : Il giorno successivo, alla stessa ora, telecamere di Rai Sport al Pala Barton per Sir Safety Conad Perugia - Itas Trentino. In scaletta il derby regionale al Pala De Andrè tra Consar Ravenna e Azimut ...

Volley SuperLega 2018-2019 terza giornata. Perugia per vendicare la Supercoppa con Trento. Verona-Civitanova e Ravenna-Modena : che sfide! : Il primo big match della Superlega arriva alla terza giornata ed è il remake della sfida che ha aperto la stagione dei club, tre settimane fa, con una semifinale di Supercoppa dall’esito sorprendente perchè fu Trento ad espugnare il PalaEvangelisti spegnendo il sogno di Perugia di ripetere l’en plein tricolore dello scorso anno. La Sir Safety, dopo la debacle casalinga in Supercoppa, si è rimessa in carreggiata con due successi in ...

Calendario SuperLega Volley - terza giornata : gli orari di tutte le partite e come vederle in tv : Nel weekend del 27-28 ottobre si disputerà la terza giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. Si preannuncia un turno scoppiettante con alcune partite di cartelle che potrebbero riscrivere la classifica nelle posizioni che contano. Primo scontro diretto della stagione, Perugia ospita Trento nella rivincita della semifinale della Supercoppa Italiana. I Block Devils partono favoriti ma i dolomitici ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : seconda giornata - Vibo Valentia vince la maratona a Siena : Una vera e propria maratona è andata in scena al PalaEstra dove si è disputato il posticipo valido per la seconda giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Vibo Valentia ha sconfitto Siena con un pirotecnico 3-2 (30-32; 25-23; 32-30; 18-25; 15-13) e ha così infilato la seconda vittoria consecutiva in campionato, ottenendo due punti fondamentali in ottica salvezza mentre i neopromossi padroni di casa sono ancora a ...

Volley - i migliori italiani della seconda giornata di Superlega. Zaytsev diventa Thor - Giannelli delizia - bentornato Piano : Nel weekend si è disputata al seconda giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito le pagelle degli italiani che si sono messi maggiormente in vista nel corso del fine settimana. IVAN Zaytsev: 10. Prestazione inverosimile dello Zar che si scatena e si carica sulla spalle una Modena andata clamorosamente in difficoltà sul campo di Castellana Grotte. L’opposto domina mettendo a segno 30 punti (65% in ...