Vola a New York Newfield Exploration

Il New York Times Vola in borsa - spinto dal boom degli abbonamenti digitali : Il titolo New York Times vola di oltre il 27% nel pre-mercato e si prepara ad aprire sui massimi di 13 anni. E' l'effetto dei conti del gruppo editoriale, con ricavi da abbonamento pari a quasi due terzi del totale e una ripresa delle inserzioni pubblicitarie, specialmente digitali. Nel terzo trimestre del 2018 l'azienda editoriale ha registrato utili netti attribuibili ai soci per 25 milioni di dollari, o 15 centesimi per azione, in calo del ...

Royal Caribbean Cruises sciVola in fondo al mercato di New York : Ribasso scomposto per la seconda più grande compagnia di crociere al mondo , che esibisce una perdita secca del 3,30% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Royal Caribbean Cruises ...

Vola a New York Toll Brothers : Protagonista il costruttore americano di case su misura di prestigio , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,32%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'...

Vola a New York Tiffany : Prepotente rialzo per la gioielleria americana , che mostra una salita bruciante del 2,10% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del World ...

Vola a New York National Oilwell Varco : Vigoroso rialzo per National Oilwell Varco , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,36%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di National Oilwell ...

Vola a New York Nektar Therapeutics : Prepotente rialzo per Nektar Therapeutics , che mostra una salita bruciante del 5,73% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Nektar ...

Vola a New York Ipgp : Prepotente rialzo per Ipgp , che mostra una salita bruciante del 4,15% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ipgp evidenzia un andamento più marcato rispetto ...

La Mappa Marsili Vola a New York : ANSA, - NEW York, 20 SET - La storia armena "a fumetti", come in un "graphic novel", ma di tre secoli fa. Un nobile bolognese alla corte di Vienna e un erudito armeno a Istanbul: da questo incontro, ...

DI MAIO Vola IN CINA IN ECONOMY : “BIGLIETTO BUSINESS? FAKE NEWS”/ Video : i due errori di Anzaldi del Pd : Di MAIO VOLA in CINA: "in ECONOMY" ma Anzaldi lo "stana", "è in Business". Video, il Ministro M5s controreplica e sbugiarda il Pd: "ecco il biglietto, i dem mentono"(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 14:41:00 GMT)

Vola a New York Borgwarner : Prepotente rialzo per Borgwarner , che mostra una salita bruciante del 5,28% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Borgwarner evidenzia un andamento più marcato ...

Vola a New York Advanced Micro Devices : Protagonista Advanced Micro Devices , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,43%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Advanced Micro Devices evidenzia un andamento ...

Toll Brothers sciVola in fondo al mercato di New York : Aggressivo avvitamento per il costruttore americano di case su misura di prestigio , che tratta in perdita del 2,44% sui valori precedenti. L'andamento di Toll Brothers nella settimana, rispetto al ...

Vola a New York Discovery : Effervescente Discovery , che scambia con una performance decisamente positiva del 6,56%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Discovery mantiene forza ...

Miraculous Encounters : Pontormo Vola a New York : Mondo - Un pittore bizzarro ed eccessivo: è stata questa per secoli la reputazione di Jacopo Carrucci, noto ai più come Pontormo . Ma per fortuna i tempi sono cambiati e i critici attuali hanno un'...