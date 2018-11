Virginia Raggi e la borsa da 9mila euro | il marito sbugiarda tutti VIDEO

DALLA CINA/ Lao Xi : il vuoto tragico di Virginia Raggi prepara la nuova rivoluzione di Roma - IlSussidiario.net : Gli oppositori la considerano il peggior sindaco di Roma. Ma il suo è un piccolo male fatto di incuria. Perché è precipitata in qualcosa più grande di lei

M5S - Giulia Sarti : “In caso di condanna - le dimissioni di Virginia Raggi sono un atto dovuto” : A parlare è Giulia Sarti, parlamentare del Movimento 5 Stelle, al microfono del giornalista Luca Sommi nel corso di “Punto esclamativo”, il primo talk politico in diretta su Facebook. “Abbiamo uno statuto che dice: ‘in caso di condanna in primo grado per determinati reati le dimissioni dall’incarico sono un atto dovuto’”. Incalza Sommi: “Se il 10 novembre dovesse essere condannata la sindaca di Roma Virginia Raggi cade la ...

Non era autorizzata dalla Soprintendenza la spiaggia voluta da Virginia Raggi sul Tevere : Roma, 31 ott., askanews, - 'Già a settembre, nel corso di una commissione Trasparenza appositamente convocata sulla spiaggia Tiberis, erano emersi molti dubbi relativamente al bilancio di questa ...

Il marito spulcia nell'armadio di Virginia Raggi per smentire la storia della borsa Hermes : Roma, 31 ott., askanews, - 'Grande Andrea, smontiamo le fake news'. Così il portavoce capitolino facente funzioni del M5S dà voce, ripostandolo sulla sua pagina istituzionale di Fb, a un singolare ...

Borsa Virginia Raggi non è Hermes : il messaggio di Andrea Severini : Roma – Continua a tenere banco a Roma il dibattito su borse e borsette griffate, avviato sabato scorso dalla sindaca Virginia Raggi secondo la quale la manifestazione ‘Roma dice basta’, che ha portato circa 10mila persone in piazza del Campidoglio per chiedere un cambio di passo all’amministrazione, sarebbe stata formata da “signore con borse firmate da mille euro indossate come fossero magliette di Che ...

Il marito di Virginia Raggi difende la sindaca : “Ma quale borsa di lusso! Eccola qui - vale 100 euro” : Il giorno della manifestazione al Campidoglio contro il degrado della città di Roma, la sindaca Virginia Raggi aveva accusato le organizzatrici della protesta di “portare borse firmate da mille euro”. I giorni successivi, alcuni politici e quotidiani hanno puntato il dito contro Raggi, mostrando una foto in cui apparirebbe in pubblico con una borsa di Hermès dal valore, secondo alcuni, di 9mila euro. Ma il marito della sindaca, ...

I social non perdonano a Virginia Raggi la borsa Kelly 32 di Hermès che costa migliaia di euro : Nel commentare la manifestazione "Roma dice basta" - durante la quale migliaia di cittadini hanno protestato contro il degrado in cui versa la capitale - Virginia Raggi aveva scritto "anche stavolta li abbiamo scoperti. Quelli del Pd erano riconoscibilissimi: signore con borse firmate da mille euro indossate come fossero magliette di Che Guevara". Il riferimento all'abbigliamento di alcune delle persone che hanno partecipato al sit in davanti al ...

La Lega chiede le dimissioni di Virginia Raggi : "Un disastro - una delle peggiori amministrazioni di Roma" : La Lega chiede a Virginia Raggi di dimettersi per manifesta incapacità nella gestione di Roma. Maurizio Politi, capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina, è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus per criticare apertamente la guida del Campidoglio, malgrado a livello nazionale Lega e M5S siano alleati al Governo.Politi era presente alla manifestazione contro Virginia Raggi. "A Roma invece siamo all'opposizione contro ...

Renzi su Virginia Raggi : “E’ iniziato il conto alla rovescia - esperienza finita” : Renzi si lascia andare e parla di Virginia Raggi: “esperienza giunta alla fine” “Credo che sia iniziato il conto alla rovescia per la fine dell’esperienza Raggi a Roma”. Lo afferma Matteo Renzi nella sua Enews commentando il successo della manifestazione di sabato scorso in piazza del Campidoglio organizzata da un gruppo di cittadini. “Davanti a una piazza piena di gente stanca dell’incapacità del ...

Romadicebasta - migliaia in piazza contro Virginia Raggi/ Campidoglio - Sindaco : "non mi dimetto - e Salvini.." : Romadicebasta, sit-in in Campidoglio Sindaco Virginia Raggi: degrado e sicurezza, replica a Pd-Fi "non mi dimetto, Salvini rispetti patti".

Romadicebasta - sit-in in Campidoglio contro il degrado/ Ultime notizie - nel mirino il sindaco Virginia Raggi : Romadicebasta, sit-in in Campidoglio contro il degrado. Ultime notizie, nel mirino il sindaco Virginia Raggi: presente Carlo Calenda, "stanchi della gestione"(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 12:17:00 GMT)

Roma - Virginia Raggi : via manifesti contro utero in affitto/ ProVita - multa per denuncia a maternità surrogata : Roma, Virginia Raggi fa rimuovere i manifesti ProVita contro l'utero in affitto: "offende i cittadini LGBT". Replica dei cattolici, "denunci maternità surrogata e vieni multato"(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 12:53:00 GMT)

Roma - imputata per falso : la prima volta in aula di Virginia Raggi : Stamani la sindaca si siede davanti al giudice per spiegare la sua versione dei fatti sulla nomina di Renato Marra a capo dell’Ufficio Turismo: promozione, con con congruo aumento di stipendio, della quale lei si è assunta la assoluta paternità, escludendo qualsiasi...

Enrico Mentana sul caso Desirée - “Virginia Raggi ha le sue colpe” : Enrico Mentana dice la sua opinione sul caso Desirée e manda un messaggio a Virginia Raggi “Roma sta male, malissimo, ed è un problema comune, che non si affronta a colpi di accuse reciproche tra fazioni, da Romolo alla Raggi”. Inzia così l’ultimo post con cui il direttore del tg La7, Enrico Mentana, si inserisce nelle polemiche che sono seguite alla morte della giovane Desirée Mariottini, uccisa dentro un immobile occupato da ...