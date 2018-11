VIP film stasera in tv 1 novembre | cast | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

(Di giovedì 1 novembre 2018) VIP è ilin tv giovedì 12018 in onda in seconda serata su Canale 5 alle ore 23:30. La commedia diretta e scritta da Carlo Vanzina ha come protagonisti Enrico Brignano, Maurizio Mattioli, Maria Grazia Cucinotta. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV VIPin tv:e scheda GENERE: Commedia ANNO: 2008 REGIA: Carlo Vanzina: Enrico Brignano, Matteo Branciamore, Carlo Buccirosso, Martina Colombari, Maurizio Mattioli, Monica Scattini, Alena Seredova, Maria Grazia Cucinotta DURATA: 105 Minuti VIPin tv:Ilaria Della Rocchetta (Monica Scattini) è la PR più famosa e ricercata di Roma. La donna organizza un’esclusiva festa per inaugurare il nuovo ristorante chiamato “L’Impero del Sushi”, che è di fatto l’evento mondano dell’anno. Alla festa ...