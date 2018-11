Vincenzo Apicella morto a Roma | il vignettista aveva lavorato anche per Economist e

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 novembre 2018) Èil 31 ottobre in una clinicana, pittore, designer,e giornalista satirico dalla forte vena irriverente ed iconoclasta, militante comunista e antimperialista, collaboratore di riviste economiche e conservatrici.96 anni. Per oltre 50 anni ha vissuto a Londra pubblicando vignette su The Observer, The Guardian, Punch, The, Private Eye e Harpers & Queen. Nato a Napoli il 26 giugno 1922, nei primi anni ’50iniziò l’attività di disegnatore per la carta stampata e nel 1953 a Venezia fu tra i fondatori della rivista sull’opera lirica “Melodramma”. Quando la rivista cessò le pubblicazioni, nel 1954 si trasferì a Londra disegnando manifesti e scenografie per la televisione, oltre che collaborando alla creazione di cartoni animati e disegnando soprattutto vignette umoristiche e di satira per ...