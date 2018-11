Verona - Cremonese | cronaca diretta | risultato in tempo reale

Serie B - Hellas Verona-Cremonese in diretta tv : partita in chiaro venerdì su Rai Sport : Nel weekend verra' disputata la 11ª giornata del campionato di Serie B [VIDEO]. Ad aprire il turno sara' l’anticipo tra Hellas Verona e Cremonese alle ore 21.00 di venerdì 2 novembre 2018. I tifosi potranno vedere la diretta tv in chiaro su Rai 1, con streaming su Rai Play. Il match sara' di scena allo stadio Bentegodi e mettera' di fronte i ragazzi di Fabio Grosso, che proveranno a balzare al comando della classifica in attesa che giochi il ...