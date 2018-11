Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi fuori pericolo

lanostratv

(Di giovedì 1 novembre 2018), in queste ultime ore, hanno finalmente lasciato il loro castello Bonomi-Bolchini di Portofino. A riportare la notizia è stato poco fa il blog FanPage.it. Come molti sapranno, per via del maltempo, la coppia è stata impossibilitata a lasciare la loro magione a Portofino per via del maltempo. Per tale ragionesono stati costretti a prolungare la loro permanenza nella ridente cittadina ligure.E come riportato pocanzi dal blog FanPage.it, finalmente i soccorsi sono riusciti a metterli in salvo. In base sempre a quanto riportato dal popolare blog, la coppietta ha deciso di rimanere comunque in Liguria, più esattamente in un hotel nella località di Santa Margherita. Luogo in cui va anche a scuola il loro primo figlio. In queste ultime ore sono stati raggiunti anche dalla madre della popolare conduttrice di Verissimo.