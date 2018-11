Valentino Rossi | GP Malesia MotoGP 2018 | “Ho sentito dire che sono finito | ci sono

MotoGp – Dalla delusione dell’Australia alle critiche - Valentino Rossi sincero : “dovrei smettere ogni volta che prendo paga - ma quando torno a vincere dicono che…” : Valentino Rossi a Sepang per fare bene: le sensazioni del Dottore dopo la delusione dell’Australia in vista del Gp della Malesia Poco tempo per riposare che si torna subito in pista: i campioni del motomondiale si sono trasferiti dall’Australia alla Malesia per l’ultimo round del trittico asiatico. Marc Marquez arriva a Sepang con tanta voglia di riscatto dopo la delusione di Phillip Island e il ritiro forzato dopo il ...

MotoGp – Doohan esalta le doti Marquez ed elogia Valentino Rossi : “è bello quando si tolgono vernice dalle carene” : Mick Doohan, il record raggiunto da Marquez e la possibilità di vittoria di Valentino Rossi: le parole dell’ex campione di motociclismo Marc Marquez ha raggiunto Mick Doohan, con la conquista del suo settimo titolo Mondiale, il quinto nella categoria regina, ormai in tasca matematicamente da due settimane. Lo spagnolo della Honda è apprezzatissimo dall’ex campione motociclistico che non ha che parole d’elogio per Marquez ...

Francesca Sofia Novello - continuano le vacanze della fidanzata di Valentino Rossi : la 25enne sexy alle Maldive [FOTO E VIDEO] : Francesca Sofia Novello è alle Maldive con la madre, la fidanzata di Valentino Rossi sensuale e sexy nel mare cristallino dell’isola delle sue vacanze Mentre Valentino Rossi è impegnato nelle battute finali del campionato di MotoGp, la fidanzata Francesca Sofia Novello è volata in vacanza con la madre. La bellissima 25enne si mostra in tutto il suo splendore alle Maldive. Indossando solo micro bikini, la formosa ragazza mostra tutta ...

MotoGP - Valentino Rossi : “Persi punti in Australia - contento per Vinales e Yamaha. Ora lavoriamo sodo” : Valentino Rossi è pronto per disputare il GP di Malesia 2018, penultima tappa del Mondiale MotoGP che si correrà nel weekend sul circuito di Sepang. Il Dottore, che a Phillip Island si è dovuto accontentare di un piazzamento di rincalzo mentre il suo compagno di scuderia Maverick Vinales si involava verso il successo, spera di riscattarsi alla grande e di difendere il terzo posto nella classifica generale con l’auspicio di fare bella ...

MotoGp – Taramasso e i problemi di Valentino Rossi in Australia : “ecco cosa potrebbe essere successo” : Piero Taramasso e le difficoltà di Valentino Rossi in Australia con la gomma posteriore: il parere del responsabile Michelin E’ tutto pronto in Malesia per l’ultimo round del trittico asiatico: i campioni delle due ruote affronteranno un intenso weekend sulla pista di Sepang, valido per il penultimo appuntamento della stagione 2018 del Motomondiale. Tutto pronto anche in casa Michelin per quanto riguarda i set di gomme da ...

MotoGp – Valentino Rossi vuole dimenticare la delusione dell’Australia : le parole del Dottore alla vigilia della gara di Sepang : Le parole di Valentino Rossi alla vigilia del Gp della Malesia: ecco le sensazioni con le quali il Dottore arriva a Sepang E’ tutto pronto a Sepang per l’ultimo round del Trittico Asiatico: i campioni della MotoGp si sono spostati dall’Australia per iniziare, domani, il lungo weekend di gara del Gp della Malesia. Reduce dal sesto posto, non soddisfacente, di Phillip Island, Valentino Rossi arriva a Sepang con la voglia di ...

Moto3 – Vietti super in Australia - il podio di Celestino stupisce anche Valentino Rossi : “è stato impressionante!” : Valentino Rossi ha solo parole di elogio per Celestino Vietti dopo il suo podio a Phillip Island Grande entusiasmo in casa VR46 per il podio conquistato da Celestino Vietti domenica a Phillip Island. Il giovane pilota correrà con lo Sky Racing Team dalla pRossima stagione, ma nelle ultime due gare ha preso il posto dell’infortunato Nicolò Bulega, dando dimostrazione del suo grande talento. AFP/LaPresse Il terzo posto di domenica al ...

MotoGP - i precedenti di Valentino Rossi nel GP di Malesia. L’esordio - 6 successi - il contatto con Marquez e la tragedia di Simoncelli : Il Mondiale MotoGP 2018 è pronto per la sua penultima tappa, dato che da Phillip Island il circus si trasferisce a Sepang per il Gran Premio di Malesia, penultimo appuntamento stagionale. Per Valentino Rossi si tratta di una gara che racchiude in sè una serie notevole di spunti e ricordi, non tutti belli. Il pesarese, per esempio, ha visto il suo esordio assoluto nel Motomondiale proprio in un GP di Malesia (all’epoca a Shah Alam), ha ...

MotoGp – Dovizioso allunga su Valentino Rossi - ma non abbassa la guardia : “non è ancora finita” : Andrea Dovizioso e la sfida per il secondo posto con Valentino Rossi: tra consapevolezze e ambizioni il forlivese della Ducati non abbassa la guardia Il Trittico Asiatico sta per terminare: manca l’ultimo round, che andrà in scena domenica in Malesia. Impossibile, dunque, in attesa della gara di Sepang, non parlare di quanto accaduto ieri a Phillip Island. Maverick Vinales ha ritrovato la vittoria, dopo oltre un anno e mezzo di ...

MotoGP - GP Australia 2018 : luci e ombre in casa Yamaha. La rinascita di Viñales e la delusione di Valentino Rossi : E anche il terzultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP è andato in archivio. Sul tracciato di Phillip Island (Australia) i centauri della classe regina si sono esaltati, in un campionato che il verdetto definito lo ha già dato, regalando confronti di alta qualità che hanno suscitato grandi emozioni in chi ha avuto la fortuna di assistere dal vivo e in televisione. E’ stato Maverick Viñales a trionfare. Lo spagnolo ha posto fine al digiuno ...

