Val d' Aosta | albero si abbatte su un' auto in transito | due persone morte schiacciate

Due persone sono morte a Lillianes, in Valle d'Aosta, schiacciate da una pianta caduta sulla loro auto a causa del cattivo tempo. L'incidente è accaduto giovedì mattina sulla strada regionale 44, nella Valle di Gressoney.

Maltempo Valle d’Aosta - Cervinia si veste di bianco : mezzo metro di neve - da sabato si scia [FOTO e VIDEO] : 1/8 ...

Allerta Valanghe in sette comuni della Valle d’Aosta : Valle d’Aosta alle prese con nevicate abbondanti attese tra stasera e giovedì mattina, a partire dai 1.300-1.500 metri di quota.

Maltempo : forti nevicate in arrivo in Valle d’Aosta : Sono attese nevicate abbondanti in Valle d’Aosta, tra la serata di oggi e la mattina di domani, a partire dai 1.300-1.500 metri di quota. L’ufficio neve e valanghe prevede che si accumuleranno quantitativi tra i 50 centimetri e il metro. Le precipitazioni saranno più intense nella zona sud-orientale della regione, al confine con il Piemonte. Per questo il centro funzionale regionale ha disposto il ‘codice colore giallo’ ...